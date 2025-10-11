Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ພັດ​ທະ​ນາ​ຈຳ​ນວນ, ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ບໍ​ລິການ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ

ໃນການປະກອບອາຊີບ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງປະຕິບັດຫຼັກການເອກະລາດ, ຊື່ຕົງບໍລິສຸດ, ເຄົາລົບຄວາມຈິງພາວະວິໄສ, ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມລັດທະມຳນະນູນ, ກົດໝາຍຢ່າງເດັດຂາດ.
ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ໃນການປະກອບອາຊີບ, ທະນາຍຄວາມຕ້ອງປະຕິບັດຫຼັກການເອກະລາດ, ຊື່ຕົງບໍລິສຸດ, ເຄົາລົບຄວາມຈິງພາວະວິໄສ, ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມລັດທະມຳນະນູນ, ກົດໝາຍຢ່າງເດັດຂາດ; ຕໍ່ໜ້າບໍ່ວ່າຄວາມກົດດັນໃດ ກໍ່ຕ້ອງຮັກສາຄຸນສົມບັດທາງດ້ານວິຊາຊີບຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງ; ປົກປ້ອງລະບອບກົດໝາຍສັງຄົມນິນົມ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງລັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນຄຳຊີ້ນຳຂອງທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບຂະແໜງຍຸຕິທຳສູນກາງ ທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງ ທະນາຍຄວາມ ຫວຽດນາມ (10/10/1945-10/10/2025) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ຕຸລາ, ຢູ່ໂຮງລະຄອນໃຫຍ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສະຫະພັນທະນາຍຄວາມ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມ, ສາມັກຄີ, ຕາງໜ້າ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງທະນາຍຄວາມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບບັນດາອົງການດຳເນີນຄະດີ, ກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທຸກການເຄື່ອນໄຫວ, ເພື່ອກາຍເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນລະຫວ່າງພັກ, ລັດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບຖັນແຖວທະນາຍຄວາມທົ່ວປະເທດຢ່າງແທ້ຈິງ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງພາບພົດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງອາຊີບຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນຖານະ, ບົດບາດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງທະນາຍຄວາມໃນສັງຄົມ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຕໍ່ຖັນແຖນທະນາຍຄວາມຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນຳ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເອ​ກະຊົນ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ນຳ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເອ​ກະຊົນ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດເອກະຊົນຕ້ອງປະຕິບັດ "3 ເນື້ອໃນປະຈັນບານ", "2 ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ" ເພື່ອບັນລຸໃຫ້ໄດ້ເປົ້າໝາຍລຸລ່ວງນັ້ນແມ່ນ "ເສດຖະກິດເອກະຊົນແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ", ປະສານສົມທົບຢ່າງກົມກ່ຽວ, ມີປະສິດທຜົນ ດ້ວຍເສດຖະກິດພາກລັດເປັນແກ່ນສານ.
