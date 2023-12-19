ຂ່າວສານ
ພັດທະນາພື້ນຖານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການທູດເຂັ້ມຄົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນ “ຕົ້ນໄມ້ໄຜ່ ຫວຽດນາມ”
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມການທູດ ຄັ້ງທີ 32 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າໃນການ ສ້າງພື້ນຖານການທູດ ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີໄຊ”.
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ໃນເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການທູດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນ “ຕົ້ນໄມ້ໄຜ່ ຫວຽດນາມ”. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຂະແໜງການທູດ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງທົ່ວປະເທດ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ຜົນສຳເລັດຂອງບັນດາການຢ້ຽມຢາມ, ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຂອງບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ, ພິເສດແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຂອງບັນດາການນຳຫຼັກແຫຼ່ງກ່ວາ 40 ຄັ້ງ ໄປຍັງບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ເກືອບທັງໝົດ, ຫຼາຍຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ ແລະ ເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ; ພ້ອມກັບບັນດາປະມຸກລັດ, ການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃຫຍ່ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ສ້າງພາບພົດທີ່ງາມຕາ, ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ມີກຳລັງດຶງດູດສູງໃນແນວຮົບການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນ 3 ປີຜ່ານມາ, ສ້າງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ, ທີ່ຫາງສຽງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ຕີລາຄາສູງ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ສະໜັບສະໜູນ”.
ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະເໜີໃຫ້ທົ່ວຂະແໜງການທູດ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດທົ່ວປະເທດ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ສົມທົບກຳລັງແຮງຂອງຊາດ ກັບກຳລັງແຮງຂອງຍຸກສະໄໝ; ແກ້ໄຂການພົວພັນລະຫວ່າງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ ແລະ ພັນທະ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບສາກົນໃຫ້ກົມກ່ຽວ.