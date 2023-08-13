ຂ່າວສານ
ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ສິງຫາ, ທີ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະກັບນັກວິທະຍາສາດສາກົນ ແລະ ຫວຽດນາມ 56 ທ່ານ, ໂດຍໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ 158 ທ່ານ ມາຈາກ 28 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດສາກົນ “ປ່ອງຢ້ຽມສັງເກດຈັກກະວານ”, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 7 – 12 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ກຸຍເຍີນ, ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຢຳ້ຄືນບັນດາເປົ້າໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ວ່າ ຮອດປີ 2045 ຫວຽດນາມ ຈະກາຍເປັນປະເທດມີລາຍຮັບສູງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວິທະຍາສາດພື້ນຖານ, ປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ວິທະຍາສາດໝູນໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງບັນດານັກປັນຍາຊົນແມ່ນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເພ່ື່ອນມິດສາກົນ, ພ້ອມທັງ, ປາດຖະໜາ ຢາກໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຫຼາຍກ່ວາ ຈາກບັນດານັກວິທະຍາສາດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: