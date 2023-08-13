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ຂ່າວສານ

ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຫວນຄືນບັນດາເປົ້າໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ວ່າ ຮອດປີ 2045 ຫວຽດນາມ ຈະກາຍເປັນປະເທດມີລາຍຮັບສູງ, ທ່າານປະທານປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວິທະຍາສາດພື້ນຖານ, ປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ວິທະຍາສາດໝູນໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຖ່າຍຮູບທີ່ລະນຶກກັບບັນດານັກວິທະຍາສາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ສິງຫາ, ທີ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະກັບນັກວິທະຍາສາດສາກົນ ແລະ ຫວຽດນາມ  56 ທ່ານ, ໂດຍໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດ 158 ທ່ານ ມາຈາກ 28 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດສາກົນ “ປ່ອງຢ້ຽມສັງເກດຈັກກະວານ”, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 7 – 12 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ກຸຍເຍີນ, ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຢຳ້ຄືນບັນດາເປົ້າໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ວ່າ ຮອດປີ 2045 ຫວຽດນາມ ຈະກາຍເປັນປະເທດມີລາຍຮັບສູງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວິທະຍາສາດພື້ນຖານ, ປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ວິທະຍາສາດໝູນໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງບັນດານັກປັນຍາຊົນແມ່ນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ເພ່ື່ອນມິດສາກົນ, ພ້ອມທັງ, ປາດຖະໜາ ຢາກໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຫຼາຍກ່ວາ ຈາກບັນດານັກວິທະຍາສາດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ:

“ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍຂອງບັນດານັກວິທະຍາສາດສາກົນ, ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ນັກວິທະຍາສາດແມ່ນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຜ່ານການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່, ພົວພັນແລກປ່ຽນ ອາດສາມາດເພີ່ມພຸນຄຸນສ້າງ, ໜູນຊ່ວຍ, ສ້າງບັນດານໃຈ, ພາທາງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດໃຫ້ບັນດານັກວິທະຍາສາດໜຸ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ບັນດານັກວິທະຍາສາດໄດ້ແນະນຳຫຼາຍນະໂຍບາຍ, ບັນດາບົດຮຽນລຳ້ຄ່າກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເພື່ອໃຫ້ວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ ປະກອບສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະ​ກຽມ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 25 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ

ກະ​ກຽມ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 25 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ

ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິນເຫ້ວ ໄດ້ເປັນປະທານການປະຊຸມກະກຽມໃຫ້ແກ່ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ.
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