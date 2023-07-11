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ຂ່າວສານ

ພັກ, ລັດຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳ, ເຄົາລົບບັນດາຄຸນງາມຄວາມດີ ຂອງບັນດານັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທະຫານເສຍອົງຄະ

ຄ້າຍກັກຂັງ ນັກໂທດກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ - ຝູກວັກ ແມ່ນຮອງຮອຍຂອງການເສຍສະຫຼະຊີວິດ, ເລືອດເນື້ອຂອງນັກຮົບກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຜູ້ຮັກຊາດເກືອບ 40.000 ຄົນ, ແມ່ນບົດກອມລຳອະມະຕະ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຂອງສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ.
ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມຮອງຮອຍສະຖານຄ້າຍກັກຂັງນັກໂທດກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ - ຝູກວັກ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 76 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ - ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27/7/1947 – 27/7/2023), ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ກໍລະກົດ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຮອງຮອຍສະຖານຄ້າຍກັກຂັງນັກໂທດກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ - ຝູກວັກ ໃນບໍລິເວນ ບ້ານ ອານເທີຍ, ນະຄອນ ຝູກວັກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ.     

ຄ້າຍກັກຂັງ ນັກໂທດກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ - ຝູກວັກ ແມ່ນຮອງຮອຍຂອງການເສຍສະຫຼະຊີວິດ, ເລືອດເນື້ອຂອງນັກຮົບກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຜູ້ຮັກຊາດເກືອບ 40.000 ຄົນ, ແມ່ນບົດກອມລຳອະມະຕະ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຂອງສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ.  ທີ່ເຂດຮອງຮອຍສະຖານປະຫວັດສາດພິເສດແຫ່ງນີ້, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງຄວາມສະເທືອນໃຈ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ການເສຍສະຫຼະຊີວິດຂອງບັນດານັກຮົບເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດມີສັນຕິພາບ, ເອກະລາດຄືໃນທຸກວັນນີ້.      

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ກໍ່ຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວທະຫານເສຍອົງຄະ ເຈິ່ນຊວນເທາະ (ຜູ້ເຄີຍຖືກກັກຕົວຢູ່ຄ້າຍກັກຂັງນັກໂທດກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ - ຝູກວັກ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າແມ່ນນັກວິລະຊົນດັບສູນທະຫານ ອາເມລິກາ) ແລະ ປ້າ ຫງວຽນທິກ໊າຍ (ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ) ໃນບ້ານ ອານເທີຍ, ນະຄອນ ຝູກວັກ.  

ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນກໍ່ໄດ້ໄປຖະຫວາຍດອກໄມ້, ຈູດທູບທຽນອາໄລຫາ ຢູ່ສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ນະຄອນ ຝູກວັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຖື ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສຳຄັນແຖວໜ້າ ແລະ ຍາວນານ

ຫວຽດນາມ ຖື ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສຳຄັນແຖວໜ້າ ແລະ ຍາວນານ

ກໍ່ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, 2 ຝ່າຍກໍ່ປຶກສາຫາລືບາງບັນຫາກ່ຽວກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
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