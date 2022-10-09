ຂ່າວສານ
ຝລັ່ງ: ການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພະລັງງານ
ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຝລັ່ງຈະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຮ່ວມເດີນທາງໄປພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ມຸ່ງໄປເຖິງຜົນສຳເລັດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງສອງຝ່າຍ.
ການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພະລັງງານ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 7 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ປະເທດຝລັ່ງ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພະລັງງານ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດ 60 ແຫ່ງ ແລະ ນັກລົງທຶນຂອງສອງປະເທດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໂດຍ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຝລັ່ງ, ຫ້ອງການການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຝລັ່ງ - ຫວຽດນາມ, ບໍລິສັດ FPT Software Europe ແລະ Schneider Electric ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດິງຕວານທັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບຄຶກຄື້ນ, ມີຫຼາຍກຸ່ມບໍລິສັດນາໆຊາດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝກຳລັງມີໜ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຂະໜາດຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຝລັ່ງຈະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຮ່ວມເດີນທາງໄປພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ມຸ່ງໄປເຖິງຜົນສຳເລັດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງສອງຝ່າຍ.
ບັນດາວິສາຫະກິດຝລັ່ງໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງແລະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ປາດຖະໜາກຢາກໃຫ້ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໜູນຊວ່ຍ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອຮ່ວມມື, ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)