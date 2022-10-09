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ຂ່າວສານ

ຝ​ລັ່ງ: ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ພະ​ລັງ​ງານ

ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຝລັ່ງຈະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຮ່ວມເດີນທາງໄປພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ມຸ່ງໄປເຖິງຜົນສຳເລັດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງສອງຝ່າຍ.

ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຝລັ່ງຈະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຮ່ວມເດີນທາງໄປພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ມຸ່ງໄປເຖິງຜົນສຳເລັດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງສອງຝ່າຍ.

    

ການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພະລັງງານ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 7 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ປະເທດຝລັ່ງ, ການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພະລັງງານ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດ 60 ແຫ່ງ ແລະ ນັກລົງທຶນຂອງສອງປະເທດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໂດຍ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຝລັ່ງ, ຫ້ອງການການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຝລັ່ງ - ຫວຽດນາມ, ບໍລິສັດ FPT Software Europe ແລະ Schneider Electric ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດິງຕວານທັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບຄຶກຄື້ນ, ມີຫຼາຍກຸ່ມບໍລິສັດນາໆຊາດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝກຳລັງມີໜ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຂະໜາດຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຝລັ່ງຈະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຮ່ວມເດີນທາງໄປພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ມຸ່ງໄປເຖິງຜົນສຳເລັດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງສອງຝ່າຍ.

ບັນດາວິສາຫະກິດຝລັ່ງໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງແລະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ປາດຖະໜາກຢາກໃຫ້ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໜູນຊວ່ຍ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອຮ່ວມມື, ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາຜູ້ເປັນແມ່ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງຫງາຍ ຮັບລ້ຽງເດັກກຳພ້າ

ບັນດາຜູ້ເປັນແມ່ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງຫງາຍ ຮັບລ້ຽງເດັກກຳພ້າ

ໂດຍບໍ່ຫວາດຫວັ່ນຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ວຍວຽກງານລະອຽດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາປານີ ຄວາມຮັກແພງມະນຸດ, ມີແມ່ຍິງຫລາຍຄົນຢູ່ບ້ານທຸກຍາກ ໃນແຂວງ ກວ໋າງຫງ໋າຍ ພວມຮັບລ້ຽງເດັກກຳພ້າ. ເຂົາເຈົ້າແມ່ນບັນດາຜູ້ເປັນແມ່, ເປັນເອື້ອຍ, ເປັນບ່ອນອີງທີ່ໝັ້ນແກ່ນຊ່ວຍເດັກກຳພ້າຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສືບຕໍ່ຄວາມໄຝ່ຝັນໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ.
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