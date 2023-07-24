ຂ່າວສານ
ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ ກຳປູເຈຍ ເລີ່ມຕົ້ນການໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII
ໃນຈຳນວນ 18 ພັກການເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII ຢູ່ ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງນີ້, ມີ 17 ພັກການເມືອງ ຈະແກ້ງແຍ່ງກັບພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ CPP ກຳອຳນາດ.
ການເຄື່ອນໄຫວປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຈະສິ້ນສຸດໃນເວລາ 15 ໂມງຂອງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ. ພາຍຫລັງສິ້ນສຸດການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ, ບັນດາສະຖານທີ່ປ່ອນບັດຈະປ່ຽນເປັນບ່ອນ ໄດ້ປະກາດແຕ່ຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນຮອດ 8 ໂມງເຊົ້າມື້ຕໍ່ໄປຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນຂອງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ສຳນັກຂ່າວສານ ກຳປູເຈຍ ແລະ ເຄືອຂ່າຍສື່ສານຂອງ NEC.