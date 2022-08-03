ຂ່າວສານ
ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການອະໄພຍະໂທດ ຖືກຕາມລະດັບຄວາມຄືບໜ້າ, ຂໍ້ກຳນົດ
ທີ່ການເຮັດວຽກ ກັບການນຳກະຊວງຕຳຫຼວດ ແລະ ພະນັກງານຄ້າຍຄຸມຂັງ ຊວັນລົກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການອະໄພຍາໂທດແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍທີ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການອະໄພໂທດພິເສດຂອງພັກ, ລັດ. ຜູ້ໄດ້ຮັບການອະໄພຍະໂທດເກືອບທັງໝົດ ໄດ້ຈົດທະບຽນບ່ອນຢູ່ອາໄສ, ໄດ້ຮັບບັດປະຈຳຕົວພົນລະເມືອງ, ໜູນຊ່ວຍວຽກເຮັດງານທຳ, ໄດ້ກູ້ຢືມທືນເພື່ອຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ.
ຊີ້ນຳການຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ອະໄພຍະໂທດປີນີ້, ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ກະຊວງຕຳຫຼວດ, ອົງການປະຈຳການຂອງສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາການອະໄພຍະໂທດ ສືບຕໍ່ແນະນຳ, ຊີ້ນຳ, ກວດກາ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນ, ຄ້າຍຄຸມຂັງແຫ່ງຕ່າງ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດກ່ຽວກັບການອະໄພຍະໂທດປີນີ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ຂໍ້ກຳນົດ. ບໍ່ປະໃຫ້ເກີດການຜິດພາດບໍ່ວ່າຢູ່ຂອດໃດ. ນັບແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 29 ສິງຫາ, ບັນດາຄ້າຍຄຸມຂັງສືບຕໍ່ກວດກາຢ່າງລະອຽດ ບໍ່ປະໃຫ້ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມໝາຍມະນຸດສະທຳຂອງການອະໄພຍະໂທດນີ້.
ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ ບັນດາກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໄດ້ຮັບອະໄພຍະໂທດເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບວົງຄະນະຍາດເປັນຢ່າງດີ; ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຮາກຖານການຜະລິດ ແລະ ວິສາຫະກິດ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີຊີວິດເປັນປົກກະຕິ.