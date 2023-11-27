ຂ່າວສານ
ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະ, ສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນບຸກທະລຸໃນການພັດທະນານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1, ຄະນະຊີ້ນຳຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິ
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານງານ ທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງສະພາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ທາບທາມຄວາມເຫັນການວາງແຜນທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການຜັຂະຫຍາຍ, ສ້າງການວາງແຜນ ທິດຕາເວັກອອກພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ໃນຈຸດເວລາປະຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງ, ສະນັ້ນ, ບັນດາການວາງແຜນຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງສຸດຂີດຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງມະນຸດ, ມູນເຊື້ອ ວັດທະນະທຳ - ປະຫວັດສາດ, ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ເປົ້າໝາຍ, ແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາ.