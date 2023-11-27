Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະ, ສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນບຸກທະລຸໃນການພັດທະນານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ

ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸມີລັກສະນະກະໂດດຂັ້ນ ໃນການລະດົມກຳລັງແຮງສັງລວມ, ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ, ທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດຢ່າງສຸດຂີດ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພັດທະນາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1, ຄະນະຊີ້ນຳຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 98 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະພັດທະນານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ທາງນະຄອນເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບບັນດາ ຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການສູນກາງ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸມີລັກສະນະກະໂດດຂັ້ນໃນການລະດົມກຳລັງແຮງສັງລວມ, ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດ ບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ, ທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດຢ່າງສຸດຂີດ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພັດທະນາໄວ, ຍືນຍົງ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ເປັນເສນາທິການນຳສະເໜີບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພັດທະນາໃນບໍລິເວນນະຄອນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກກ່ຽວກັບສະພາບການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຢູພາຍໃນປະເທດ ແລະ ວິສາຫະກິດມີເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນບໍລິເວນນະຄອນ.

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານງານ ທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງສະພາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ທາບທາມຄວາມເຫັນການວາງແຜນທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການຜັຂະຫຍາຍ, ສ້າງການວາງແຜນ ທິດຕາເວັກອອກພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ໃນຈຸດເວລາປະຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງ, ສະນັ້ນ, ບັນດາການວາງແຜນຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງສຸດຂີດຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງມະນຸດ, ມູນເຊື້ອ ວັດທະນະທຳ - ປະຫວັດສາດ, ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ເປົ້າໝາຍ, ແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາທິດເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV

ອາທິດເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV

ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ, ມະຕິບາງສະບັບ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top