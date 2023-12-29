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ຂ່າວສານ

ປ​ະ​ກາດ​ດ່າ​ນ​ຊາຍ​ແດນ​ສາ​ກົນ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່​ແຂວງ ກາວ​ບັ່ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ທັນວາ, ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ຈ່າຫຼິງ, ເມືອງຈູ່ງແຄັງ, ແຂວງ ກວາບັ່ງ ໄດ້ດຳເນີນພິທີປະກາດຍົກລະດັບຄູ່ດ່ານຊາຍແດນ ຈ່າຫຼິງ (ຫວຽດນາມ) - ລອງບາງ (ຈີນ) ກາຍເປັນດ່ານຊາຍແດນສາກົນ.
ພິທີປະກາດຍົກລະດັບຄູ່ດ່ານຊາຍແດນ ຈ່າຫຼິງ (ຫວຽດນາມ) - ລອງບາງ (ຈີນ) ກາຍເປັນດ່ານຊາຍແດນສາກົນ

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວ ມີການນຳແຂວງ ກາວບັ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງ ເຜົ່າ ຈວາງ ກວາງຊີ (ຈີນ). ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ຈ່າຫຼີງ ຈະແມ່ນດ່ານຊາຍແດນສາກົນເປັນທາງການແຫ່ງທຳອິດໃນເສັ້ນຊາຍແດນຍາວກວ່າ 330 ກິໂລແມັດ ຂຶ້ນກັບແຂວງ ກາວບັ່ງ. ທ່ານ ຫງວຽນຈູງກຽນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ຈ່າຫຼີງ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດດ່ານຊາຍແດນແຂວງ ກາວບັ່ງ, ຕີລາຄາວ່າ:

“ການຍົກລະດັບເປັນດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ຈະສ້າງທ່າໄດ້ປຽບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບ ກາວບັ່ງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າຊາຍແດນ. ສຳລັບການເຂົ້າ - ອອກເມືອງ, ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າ - ອອກເມືອງສຳລັບຜູ້ມາຈາກປະເທດທີ 3 ເວລາຜ່ານ ຈ່າຫຼີງ. ສຳລັບສິນຄ້າ, ການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກກໍຈະຄຶກຄື້ນກວ່າ, ສິນຄ້າກໍມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດກວ່າ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​​ສະ​ມາ​ຄົມ​ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ຕັ້ງ​ໜ້າ​, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ມີ​ໄຫວ​ພິບ ແລະ​ມີ​ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ

ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​​ສະ​ມາ​ຄົມ​ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ຕັ້ງ​ໜ້າ​, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ມີ​ໄຫວ​ພິບ ແລະ​ມີ​ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ

ຫວຽດນາມໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງໃຫ້ແກ່ຜົນສຳເລັດຕ່າງໆຂອງອາຊຽນ. ບັນດາທັດສະນະ, ຂໍ້ສະເໜີ, ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ແຕ່ລະປະເທດມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດລວມໃຫ້ບັນດາປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດການເປັນໃຈກາງຂອງອາຊຽນ.
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