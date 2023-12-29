ຂ່າວສານ
ປະກາດດ່ານຊາຍແດນສາກົນທຳອິດຢູ່ແຂວງ ກາວບັ່ງ
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວ ມີການນຳແຂວງ ກາວບັ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງ ເຜົ່າ ຈວາງ ກວາງຊີ (ຈີນ). ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ຈ່າຫຼີງ ຈະແມ່ນດ່ານຊາຍແດນສາກົນເປັນທາງການແຫ່ງທຳອິດໃນເສັ້ນຊາຍແດນຍາວກວ່າ 330 ກິໂລແມັດ ຂຶ້ນກັບແຂວງ ກາວບັ່ງ. ທ່ານ ຫງວຽນຈູງກຽນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ຈ່າຫຼີງ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດດ່ານຊາຍແດນແຂວງ ກາວບັ່ງ, ຕີລາຄາວ່າ:
“ການຍົກລະດັບເປັນດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ຈະສ້າງທ່າໄດ້ປຽບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບ ກາວບັ່ງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າຊາຍແດນ. ສຳລັບການເຂົ້າ - ອອກເມືອງ, ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າ - ອອກເມືອງສຳລັບຜູ້ມາຈາກປະເທດທີ 3 ເວລາຜ່ານ ຈ່າຫຼີງ. ສຳລັບສິນຄ້າ, ການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກກໍຈະຄຶກຄື້ນກວ່າ, ສິນຄ້າກໍມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດກວ່າ”.