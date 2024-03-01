ຂ່າວສານ
ປຸກລະດົມ “ສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວ” ປີ 2024 ແລະ ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ສີສັນຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ”
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ກຸມພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມ “ສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວ” ປີ 2024 ແລະ ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ສີສັນຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ”. ທ່ານນາງອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນທິກິມເງິນ ແລະ ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ. “ສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວ” ປີນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 01 – 08 ມີນາ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຮ່າທິງາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, Festival ຊຸດເສື້ອຍາວ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄຸນຄ່າຂອງຊຸດເສື້ອຍາວ; ປຸກລູກຄວາມຮັກ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ, ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນມໍລະດົກຊຸດເສື້ອຍາວໃນປະຊາຄົມ; ພ້ອມທັງກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໂຄສະນາກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ໃນຄ່ຳຄືນສະແດງ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຊົມບັນດາຊຸດເສື້ອຍາວດີເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ 50 ນັກອອກແບບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.