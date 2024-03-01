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ຂ່າວສານ

ປຸກລະດົມ “ສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວ” ປີ 2024 ແລະ ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ສີສັນຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ”

Festival ຊຸດເສື້ອຍາວ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄຸນຄ່າຂອງຊຸດເສື້ອຍາວ
ພິທີປຸກລະດົມ “ສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວ” ປີ 2024 (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ກຸມພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມ “ສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວ” ປີ 2024 ແລະ ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ສີສັນຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ”. ທ່ານນາງອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນທິກິມເງິນ ແລະ ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ. “ສັບປະດາຊຸດເສື້ອຍາວ” ປີນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 01 – 08 ມີນາ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານນາງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຮ່າທິງາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, Festival ຊຸດເສື້ອຍາວ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄຸນຄ່າຂອງຊຸດເສື້ອຍາວ; ປຸກລູກຄວາມຮັກ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ, ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນມໍລະດົກຊຸດເສື້ອຍາວໃນປະຊາຄົມ; ພ້ອມທັງກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໂຄສະນາກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ໃນຄ່ຳຄືນສະແດງ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຊົມບັນດາຊຸດເສື້ອຍາວດີເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ 50 ນັກອອກແບບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ເຂດ 3 ຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ເຂດ 3 ຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືສາຍພົວພັນກັບ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເປັນສຳຄັນ, ຖືນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ ແລະ ສະຫງວນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ.
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