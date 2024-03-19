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ຂ່າວສານ

ປຶ້ມ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ: ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກໍ​າ​ລັງ​ແຮງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ

ວັນທີ 18 ມີນາ, ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຊອັກຈັງ ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ກ່ຽວກັບການຮ່ຳຮຽນ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປຶ້ມ “ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ສ້າງປະເທດນັບມື້ນັບຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ສີວິໄລ, ຜາສຸກ” ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ກອງປະຊຸມດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ

ກອງປະຊຸມຖືກຈັດຂຶ້ນແບບບາງໄກ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 125 ຈຸດ ນັບແຕ່ຂັ້ນແຂວງລົງຮອດຮາກຖານ ດ້ວຍພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກຫຼັກແຫຼ່ງໃນທົ່ວແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ 20.000 ຄົນ.   

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດ໋ວັນຈຽນ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນ ແລະ ຄຸນຄ່າຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານຂອງປຶ້ມ, ເຮັດແຈ້ງຈິນຕະນາການສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກ່ຽວກັບກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ. ນີ້ແມ່ນປຶ້ມຄູ່ມື, ເປັນເອກະສານອັນລ້ຳຄ່າ ຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ໝູນໃຊ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່າເຂົ້າໃນການສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດໃນໄລຍະປັດຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ຕະຫຼາດ ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຟື້ນຕົວ​ຄືນ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ຕະຫຼາດ ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຟື້ນຕົວ​ຄືນ

ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາເມລິກາ ແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີສູງ (ເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກ, ໂທລະສັບສະມາດຟົນ), ເຄື່ອງຕັດຫຍິບ ແລະ ເກີບ, ສ່ວນຍັງເຫຼືອແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນອື່ນ ຄືເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ.
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