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ຂ່າວສານ

ປີ 2023, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີທ່າອຽງຟື້ນຟູ

GDP ໄລ່ລວມທັງປີ 2023, ຄາດວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 5,05% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022.
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເຮືອງ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ (ພາບ: TTXVN)

ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ສືບຕໍ່ມີທ່າອຽງຟື້ນຟູ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ຮັກສາໄວເປັນປົກກະຕິ, ໄຟເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸ້ມ, ບັນດາຄວາມດຸນດຽງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ, ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ຫຼາຍຂົງເຂດບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນ ແລະ ສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດເດັນດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເຮືອງ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ, ຍົກອອກມາທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະເທດຕົວເລກສະຖິຕິເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄຕມາດທີ 4  ແລະ ປີ 2023, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.   

ລະອຽດແມ່ນ, GDP (ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ) ໄລ່ລວມທັງປີ 2023, ຄາດວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 5,05% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022, ຄາດວ່າບັນລຸປະມານ 430 ຕື້ USD; GDP ຄິດສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃນປີ 2023 ຕາມລາຄາປະຈຸບັນຄາດວ່າບັນລຸກວ່າ 4.200 USD.   

ກ່ຽວກັບດັດຊະນີລາຄາໃຊ້ສອຍ (CPI), ໄລ່ລວມທັງປີ 2023 ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,25% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2022, ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍເຊິ່ງສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ວາງອອກ.   

ໄລ່ລວມທັງປີ 2023, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ 12,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ລື່ນກາຍເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກແມ່ນ 8 ລ້ານເທື່ອຄົນ.  

ພ້ອມກັບບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ນັ້ນ, ທ່ານນາງ ຫວຽນທິເຮືອງ ຖືວ່າ, ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2023, ສ້າງທ່າເຕີບໂຕ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍຂອງໄລຍະ 2021 – 2025, ຕ້ອງມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງລັດຖະບານ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ລົງຢ້ຽມຢາມແຂວງ ທາຍງວຽນ

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ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄວາມມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນ, ຜົນງານທີ່ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ທາຍງວຽນ ບັນລຸໄດ້ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 60 ປີຜ່ານມາ.
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