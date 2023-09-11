ຂ່າວສານ
ປິດງານບຸນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າເຂດພາກກາງ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2023
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 – 10 ກັນຍາ, ນັກສິລະປິນ, ນັກກິລາ, ນັກສະແດງມະຫາຊົນລວມປະມານ 800 ຄົນ ຂອງ 11 ແຂວງ, ນະຄອນເຂດພາກກາງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຂັ້ນຕອນຈັດພິທີຂອງງານບຸນ. ບັນດາກິດຈະກຳຄື: ການປະກວດຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າ; ງານມະໂຫລານສິລະປະມະຫາຊົນ; ແນະນຳວາງສະແດງ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງບັນດາເຜົ່າ.. ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈອັນດີງາມແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ. ທ່ານ ຕ້າຊວັນແຈງ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ປະຈຳການຄະນະຈັດຕັ້ງງານບຸນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ສຳລັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ. ທຸກກິດຈະກຳວັດທະນະທຳທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຊຸມວັນຜ່ານມາຢູ່ ບິ່ງດິ້ງ ລ້ວນແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈ, ສີສັນວັດທະນະທຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ພາກກາງ ຫວຽດນາມ. ຜ່ານນັ້ນ, ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນ ພ້ອມທັງແມ່ນການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດໃນການພັດທະນາລວມຂອງບັນດາແຂວງພາກກາງ”.