ຂ່າວສານ ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບ ສະບັບປັບປຸງ ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດໃນການກວດປິ່ນປົວພະຍາດຂອງປະຊາຊົນ 25/09/2024 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 37, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ). ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ (ພາບ: ສະພາແຫ່ງຊາດ)ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ ປັດຈຸບັນມີ 93%ປະຊາກອນເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສຸຂະພາບ, ເຂົ້າເຖິງປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່ານີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະຮຽບຮຽງຕ້ອງສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຈຳເປັນ, ຮັບປະກັນຄວາມຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດປິ່ນປົວພະຍາດ ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ. ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນາຍຄູ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)