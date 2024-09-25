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ຂ່າວສານ

ປັບ​ປຸ​ງກົດ​ໝາຍວ່​າດ້ວຍ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພ​າບ ​ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃນ​ການກວດ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 37, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ).
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ (ພາບ: ສະພາແຫ່ງຊາດ)
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ ປັດຈຸບັນມີ 93%ປະຊາກອນເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສຸຂະພາບ, ເຂົ້າເຖິງປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່ານີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ທີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະຮຽບຮຽງຕ້ອງສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຈຳເປັນ, ຮັບປະກັນຄວາມຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດປິ່ນປົວພະຍາດ ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ. ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນາຍຄູ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ

ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຮັດວຽກກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ, ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ Sok Chenda Sophea, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊຸດທີ 79 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ.
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