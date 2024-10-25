ຂ່າວສານ
ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບເພື່ອພັດທະນາປະກັນສຸຂະພາບໃນທົ່ວປວງຊົນ
ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບ ເພື່ອແນໃສ່ພັດທະນາປະກັນສຸຂະພາບໃນທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ; ສອດຄ່ອງກັບບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງປະກັນສຸຂະພາບ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມເປັນສະມາຊິກ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຮັບປະກັນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສຸຂະພາບ, ຮາກຖານກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ, ນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຖານຂໍ້ມູນ, ທ່ານນາງ ຟຸກບິ່ງນີເອ ກຣັມ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ດັກລັກ ຖືວ່າ:
“ການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຖານຂໍ້ມູນແມ່ນຈຳເປັນທີ່ສຸດ, ພິເສດ ໃນໄລຍະຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນປັດຈຸບັນ. ການສ້າງສູນຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລວມສູນ, ແບ່ງປັນຖານຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຊຸດກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ປະຢັດແຫຼ່ງກຳລັງ, ລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງມີຈຸດສຸມແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ”.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ (ສະບັບປັບປຸງ).