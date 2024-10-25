Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ກັນ​​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໃນ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຕາມໜ່ວຍກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍຖານຂໍ້ມູນ.
ກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບ

ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບ ເພື່ອແນໃສ່ພັດທະນາປະກັນສຸຂະພາບໃນທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ; ສອດຄ່ອງກັບບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງປະກັນສຸຂະພາບ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມເປັນສະມາຊິກ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຮັບປະກັນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສຸຂະພາບ, ຮາກຖານກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ, ນຳໃຊ້ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຖານຂໍ້ມູນ, ທ່ານນາງ ຟຸກບິ່ງນີເອ ກຣັມ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ດັກລັກ ຖືວ່າ:

“ການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຖານຂໍ້ມູນແມ່ນຈຳເປັນທີ່ສຸດ, ພິເສດ ໃນໄລຍະຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນປັດຈຸບັນ. ການສ້າງສູນຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລວມສູນ, ແບ່ງປັນຖານຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຊຸດກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ປະຢັດແຫຼ່ງກຳລັງ, ລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງມີຈຸດສຸມແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ”.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ຕຸລາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳມະບານ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດທະນາເສດຖະກິດທາງທະເລເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ

ພັດທະນາເສດຖະກິດທາງທະເລເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ

ພັດທະນາເສດຖະກິດທາງທະເລ ແລະ ພື້ນທີ່ທະເລແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກອອກມາໃນບົດລາຍງານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເມື່ອວັນໄຂກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມຊຸດທີ XV ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ. ໃນສະພາບການຊື່ງສະຕະວັດທີ XXI ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນສະຕະວັດຂອງທະເລຫລວງ (ມະຫາສະມຸດ), ເລື່ອງບືນຕົວອອກສູ່ທະເລ” ໄດ້ກາຍເປັນທ່າອ່ຽງໃຫຍ່, ໄດ້ຮັບການກຳນົດທິດສຳຄັນໃຫ້ແກ່ທັງໝົດປະເທດທີ່ມີທະເລ, ໃນນັ້ນ ມີ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top