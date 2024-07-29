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ຂ່າວສານ

ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ມີ​ຍາມ​ໃດ​ທີ່​ມີກຳ​ລັງ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ, ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ ແລະ ອິດ​ທິ​ພົນ​ຊື່​ສຽງ​ສາ​ກົນ​ຄື​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

“ປະເທດ ຫວຽດນາມ ບໍ່ມີຍາມໃດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງສາກົນຄືໃນປັດຈຸບັນ”. ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ບົດຂຽນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ໄດ້ລົງໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແມ່ນຜູ້ທຳອິດທີ່ຍົກອອກຂໍ້ສັງເກດນີ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ແລະ ນຳເຂົ້າມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຮັດວຽກກັບບັນດາການນຳຫຼັກແຫຼ່ງ ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2024 (ພາບ: baochinhphu.vn)

 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແມ່ນການນຳດີເລີດພິເສດ, ເປັນແວນແຍງອັນໃສແຈ້ງກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈຮ່ຳຮຽນ, ເຮັດຕາມແນວຄິດຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານມີຄຸນທາດ, ຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ສະຕິປັນຍາຂອງການນຳ ຫວຽດນາມ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ພຶດຕິກຳຕົວຈິງແຫ່ງການ ປ່ຽນແປງໃໝ່ເປັນເວລາ ເກືອບ 40 ປີ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງ, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນດ້ວຍໝາກຜົນລະອຽດໃນບັນດາຂົງເຂດ ແລະ ກໍແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານອັນມີຊີວິດຊີວາ, ມີລັກສະນະເກ້ຍກອມໃຫ້ແກ່ການສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາໂດຍສັງເຂບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.

ໃນບົດຂຽນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງ 6 ຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງທີ່ມີຂີດໝາຍການຊີ້ນຳນຳພາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ລວມມີ: ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ; ຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ; ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ; ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເກືອບ 4 ທົດສະຫວັດຜ່ານມາ ໄດ້ຢັ້ງຢືນແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ອັນຖືກຕ້ອງ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຕິດພັນກັບບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງການນຳລຸ້ນກ່ອນ, ໃນນັ້ນມີບົດບາດສຳຄັນ, ຂີດໝາຍອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ ແລະ ແບ່ງ​ເບົາ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ ແລະ ແບ່ງ​ເບົາ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ເຮືອນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ພ້ອມດ້ວຍຄະນະການນຳ ອາເມລິກາ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ມາໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈກັບພັນລະຍາ ທ່ານນາງ ໂງທິເມີ້ນ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ.
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