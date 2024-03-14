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ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Joe Biden ຍາດ​ໄດ້​ຈຳ​ນວນ​ບັດ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ຜູ້​ແທນ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ເພື່ອ​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເລືອ​ກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຄົນປັດຈຸບັນ Joe Biden ຍາດໄດ້ຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ແທນຢ່າງພຽງພໍເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີນີ້ ຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕ, ພາຍຫຼັງທີ່ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງຂາດຂັ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ລັດ Georgia ແລະ Mississinppi, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 12 ມີນາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຄົນປັດຈຸບັນ Joe Biden (ພາບ: TTXVN)

ເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານ Joe Biden ຕ້ອງການໄດ້ຮັບບັດສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ແທນ 1.968 ບັດ ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 3.934 ບັດຂອງຜູ້ແທນ. ຕາມ Edison Research, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດປະຕິບັດການສຳຫຼວດຫາງສຽງຄັ້ງຕ່າງໆ ແລະ ເກັບກຳໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ອາເມລິກາ, ທ່ານ Joe Biden ໄດ້ຜ່ານຜ່າຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ມີນາ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານຍາດໄດ້ຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ແທນຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຕາງໜ້າໃຫ້ພັກປະຊາທິປະໄຕໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃນເດືອນພະຈິກ ຈະມາເຖິງ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຄາດວ່າ ກໍຈະຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນຂອງພັກສາທາລະນະ ຢູ່ Georgia, ຫຍັບມໍ່ເຂົ້າໃກ້ກັບເລື່ອງກາຍເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກສາທາລະນະ ແລະ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກັບທ່ານ Joe Biden ໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຈະດຳເນີນໃນເດືອນພະຈິກນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທຶນ​ຂອງ ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ

ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທຶນ​ຂອງ ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ

ວັນທີ 13 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Carolyn Turk ຜູ້ອຳນວຍການແຫ່ງຊາດ ທະນາຄານ WB ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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