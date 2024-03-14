ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຍາດໄດ້ຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ແທນຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕ
ເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານ Joe Biden ຕ້ອງການໄດ້ຮັບບັດສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ແທນ 1.968 ບັດ ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 3.934 ບັດຂອງຜູ້ແທນ. ຕາມ Edison Research, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດປະຕິບັດການສຳຫຼວດຫາງສຽງຄັ້ງຕ່າງໆ ແລະ ເກັບກຳໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ອາເມລິກາ, ທ່ານ Joe Biden ໄດ້ຜ່ານຜ່າຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ມີນາ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານຍາດໄດ້ຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ແທນຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຕາງໜ້າໃຫ້ພັກປະຊາທິປະໄຕໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃນເດືອນພະຈິກ ຈະມາເຖິງ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຄາດວ່າ ກໍຈະຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນຂອງພັກສາທາລະນະ ຢູ່ Georgia, ຫຍັບມໍ່ເຂົ້າໃກ້ກັບເລື່ອງກາຍເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກສາທາລະນະ ແລະ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກັບທ່ານ Joe Biden ໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຈະດຳເນີນໃນເດືອນພະຈິກນີ້.