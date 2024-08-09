ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ຊົມເຊີຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ
ວັນທີ 7 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ສົ່ງສານຊົມເຊີຍທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ. ໃນສານ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ເນັ້ນໜັກວ່າ ໜຶ່ງປີກ່ອນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາໄດ້ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ສ້າງຂີດໝາຍສັງກາດໃໝ່ຂອງການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງແຮງລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂດຍສ່ວນຕົວທ່ານ ແລະ ທ່ານນາງ ຮອງປະທານາທິບໍດີ Kamala Harris ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເຮັດວຽກກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ວິວັດການປະຫວັດສາດນີ້, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເອກະລາດ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ.