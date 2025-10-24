Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ​ຕັ້ງ​ຫວັງ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ

ຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລ້ວ, ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຢູ່ສ.ເກົາຫລີໄດ້ກຳນົດ ແລະ ສອງຝ່າຍໄດ້ຂຶ້ນແຜນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມທີ່ຍາວ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບ: Reuters)
ວັນທີ 22 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານຕັ້ງຫວັງວ່າຈະບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງທາງການຄ້າກັບ ຈີນ ໃນການພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນອາທິດໜ້າຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ, ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC). ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານ Donald Trump ກໍ່ມີຄວາມຫວັງວ່າສອງຝ່າຍຈະບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຟື້ນຟູເລື່ອງຈີນຊື້ຖົ່ວເຫຼືອງຂອງ ອາເມລິກາ. ຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາແລ້ວ, ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຢູ່ສ.ເກົາຫລີໄດ້ກຳນົດ ແລະ ສອງຝ່າຍໄດ້ຂຶ້ນແຜນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມທີ່ຍາວ. ທ່ານກໍ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນການພົວພັນສ່ວນຕົວກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແລະ ສະແດງຄວາມປະເອີບໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງ ອາເມລິກາ - ຈີນ ອາດຈະແກ້ໄຂທຸກຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

