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ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຕີ​ມໍ​ແລັດ​ສະ​ແຕ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່​ຫວຽດ​ນາມ​ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ໃນໄລຍະຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕີມໍແລັດສະແຕ Jose Ramos-Horta ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ແລະ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມສູ້ສານໄວ້ອາໄລປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ແລະວາງພວງມາລາ ຢູ່ອະນຸສາວາລີບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.
ທ່ານ Jose Ramos-Horta ປະທານາທິບໍດີ ຕີມໍແລັດສະແຕ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ສິງຫາ, ທ່ານ Jose Ramos-Horta ປະທານາທິບໍດີ ຕີມໍແລັດສະແຕ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຕີມໍແລັດສະແຕ ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ກໍລະກົດ - 3 ສິງຫາ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ.

ໃນໄລຍະຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕີມໍແລັດສະແຕ Jose Ramos-Horta ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ແລະ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມສູ້ສານໄວ້ອາໄລປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ແລະວາງພວງມາລາ ຢູ່ອະນຸສາວາລີບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ. ທ່ານ Jose Ramos-Horta ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ເປັນສັກຂິພິຍານພິທີເຊັນສັນຍາຍົກເວັ້ນວິຊາສອງຝ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີໜັງສືຜ່ານແດນການທູດ, ໜັງສືຜ່ານແດນລັດຖະກອນ. ທ່ານປະທານາທາບໍດີ Jose Ramos-Horta ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົຕນີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຍີ່ປຸ່ນ​ຕີ​ລາຄາ​ ຫວຽດນາມ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ

ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຍີ່ປຸ່ນ​ຕີ​ລາຄາ​ ຫວຽດນາມ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ

ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ສື່ມວນຊົນຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ມີບົດຂຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ວຽກງານບຸກຄະລາກອນ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIII.
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