ຂ່າວສານ
ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ: ການຈາກໄປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແມ່ນການສູນເສຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບ ຫວຽດນາມ ກໍຄືພາກພື້ນ
ຕາມທ່ານນາງປະທານ Samdech Men Sam An ແລ້ວ, ການຈາກໄປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ແມ່ນການເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ພາກພື້ນ ອາຊຽນ ກໍສູນເສຍການນຳຜູ້ດີເດັ່ນ. ທ່ານປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ ກໍແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນກ່ຽວກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກ ແລະ ພົບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເປັນຫຼາຍຄັ້ງ ເມື່ອໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍຄືເມື່ອທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈຍ. ຍາມໃດກໍເຫັນວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເປັນຄົນປອງດອງ ແລະ ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມ”.
ຕາມທ່ານ Samdech Men Sam An ແລ້ວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຍາມໃດກໍເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ພິເສດແມ່ນຊຸກຍູ້ບັນດາກິດຈະກຳຮ່ວມມືໃນຊ່ອງທາງພັກ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.