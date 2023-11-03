ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ພະຈິກ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ການເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບການຮ່ວມມືກັບ ມົງໂກນ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ ຈະສະໜັບສະໜູນສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຸ່ມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມິດຕະພາບສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.
ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ກໍເຫັນດີຕໍ່ບັນດາຄຳສະເໜີຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃຫ້ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຮອບດ້ານໃນທຸກຂົງເຂດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ມົງໂກນ. ຢູ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ, ຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ບັນດາມາດຕະການເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.