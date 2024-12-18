Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ: ບໍ່​ສັບ​ຊ້ອນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ກະ​ທັດ​ລັດ ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕ​ິ​ບັດ​ຕາມ​ທິດ​ນຳ​ຂອງ​ສູນ​ກາງ

ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການສັບຊ້ອນ ຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມທິດນຳ ສູນກາງເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕອບສະໜອງ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ທັນວາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການສະຫຼບການປະຕິບັດມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XII “ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນຢູ່ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການຂຶ້ນກັບຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ” (ຄະນະຊີ້ນຳ), ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການສັບຊ້ອນ ຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມທິດນຳ ສູນກາງເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕອບສະໜອງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີວ່າ ຕ້ອງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງວິວັດທະນາການສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ສົມບູນແບບ; ສຳຫຼວດກວດຄືນໂດຍດ່ວນ, ປັບປຸງເພີ່ມເຕີມບາງກົດໝາຍ, ມະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍສຳລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ.

        ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເອົາໃຈໃສ່ວ່າ ການສັບຊ້ອນບັນດາກຳມາທິການຕ້ອງກວມລວມໝົດທຸກພັນທະ, ໜ້າທີ່ທີ່ລັດຖະທຳມະນູນມອບໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກົມການເມືອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດເວລາ ກ່ອນ ວັນທີ 31 ທັນວາ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ກຳລັງຕຳຫຼວດຕ້ອງສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເປັນແບບຢ່າງ, ນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດມະຕິຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ; ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການປະຕິວັດປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ…
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top