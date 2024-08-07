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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Gennady Bezdetko ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ທ່ານ Gennady Bezdetko ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍກຳນົດການພັດທະນາກັບ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເປັນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດ, ບັນຫາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ.

        ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບ ສະພາດູມາແຫ່ງຊາດ ລັດເຊຍ, ສະພາສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນບັນຫາເຊິ່ງສອງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ໃນອາຍຸການຂອງຕົນ,  ຈະຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສະຫະພັນລັດເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບ ສະພາ ດູມາ ແຫ່ງຊາດ ລັດເຊຍ ແລະ ສະພາສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Gennady Bezdetko ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃນນາມສ່ວນຕົວ ແລະ ສະຖານທູດ ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່​ງ​ຮ່າ: ສ້າງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຍານພາ​ຫະ​ນະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ສີ​ຂຽວ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່​ງ​ຮ່າ: ສ້າງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຍານພາ​ຫະ​ນະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ສີ​ຂຽວ

ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງສ້າງແຜນການຮອບດ້ານ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງບົດບາດຂອງອົງການແຫ່ງລັດ, ເອກະຊົນ, ປະຊາຊົນໃນການພັດທະນາຍານພາຫະນະສີຂຽວ; ຕ້ອງສ້າງກົນໄກພິເສດລະຫວ່າງຂະແໜງ, ສ້າງໂຄງການ, ແຜນການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສີຂຽວໃນຂະແໜງຄົມມະນາຄົມ.
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