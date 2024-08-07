ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍກຳນົດການພັດທະນາກັບ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເປັນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດ, ບັນຫາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບ ສະພາດູມາແຫ່ງຊາດ ລັດເຊຍ, ສະພາສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນບັນຫາເຊິ່ງສອງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ໃນອາຍຸການຂອງຕົນ, ຈະຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສະຫະພັນລັດເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບ ສະພາ ດູມາ ແຫ່ງຊາດ ລັດເຊຍ ແລະ ສະພາສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Gennady Bezdetko ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໃນນາມສ່ວນຕົວ ແລະ ສະຖານທູດ ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ.