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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ບັນ​ດາ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ, ​ອຸ​ປະ​ທູດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ແລະ Timor – Leste ປະ​ຈຳ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາວ່າ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດບັນດາປະເທດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເປັນຂົວຕໍ່ສຳຄັນໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ; ຢັ້ງຢືນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ Timor – Leste ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາວ່າ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດບັນດາປະເທດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເປັນຂົວຕໍ່ສຳຄັນໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບສະພາແຫ່ງຊາ, ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ; ຢັ້ງຢືນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມສາມັກຄີ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ, ການພົວພັນຮ່ວມມື, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນຂອງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ.

ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ Timor – Leste ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈເລືອກຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃໝ່; ຂອບໃຈບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ພິເສດແມ່ນ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວປະຕິບັດສຳເລັດບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2024 ແລະ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 45 (AIPA – 45), ປະກອບສ່ວນເພື່ອໃຫ້ອາຍຸການປະທານ ອາຊຽນ ຂອງລາວ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ: ບັນດາອົງການສາສະຫນາຍາມໃດກໍ່ເປັນຈິດຫນຶ່ງໃຈດຽວເພືື່ອການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ

ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ: ບັນດາອົງການສາສະຫນາຍາມໃດກໍ່ເປັນຈິດຫນຶ່ງໃຈດຽວເພືື່ອການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ

ບັນດາອົງການສາສະຫນາ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແຫນ່ງ, ປະຊາຊົນເຊື່ອຖືສາສະຫນາຈະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດດ້ານສາສະຫນາໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊາດ,ຕັ້ງຫນ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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