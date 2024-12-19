Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ຫາຍ​ຟ່ອງ ​ຕ້ອງປະ​ຕິ​ບັດ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຕົວ​ເມືອງ​ໃຫ້​ຄົບ​ຊຸດ, ມີ​ປະ​ສິ​ດ​ທິ​ຜົນ, ສົມ​ບູນ​ແບບ

“ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮູບແບບການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງໃຫ້ຄົບຊຸດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສົມບູນແບບ ຖືກຕ້ອງຕາມນ້ຳໃຈຂອງມະຕິ; ສ້າງລະບົບອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນພາຍຫຼັງການສັບຊ້ອນໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນເອກະພາບ, ລຸລ່ວງໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ..."
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມປະກາດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງ ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ແລະ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງຂອງນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄລຍະ 2023 – 2025. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮູບແບບການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງໃຫ້ຄົບຊຸດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສົມບູນແບບ ຖືກຕ້ອງຕາມນ້ຳໃຈຂອງມະຕິ; ສ້າງລະບົບອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນພາຍຫຼັງການສັບຊ້ອນໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນເອກະພາບ, ລຸລ່ວງໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ. ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງຕ້ອງປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈເປົ້າໝາຍ, ຄວາມໝາຍບັນດາມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຫັນບັນດາລະບຽບການບໍລິຫານເປັນງ່າຍດາຍ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສ້າງລະບອບການໃຫ້ສົມບູນແບບ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top