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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ບັນ​ດາ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ, ອຸ​ປະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ EU ປະ​ຈຳ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມິຖຸນາດ ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ EU ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກກັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ອຸປະທູດ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະສະພາເອີຣົບ (EP) ພວມພັດທະນາຢ່າງດີງາມ, ຕັ້ງໜ້າ. ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດ ຈະເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ພົບປະ, ສົມທົບກັບບັນດາກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຜ່ານນັ້ນ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນບັນດາຂົງເຂດ, ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື, ເຈລະຈາທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຊ່ອງການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ, ແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - EU, ສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - EU (EVFTA) ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຊຸກຍູ້ລັດຖະສະພາ 9 ປະເທດສະມາຊິກ EU ທີ່ຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນໂດຍໄວ ເພື່ອໃຫ້ການຄ້າ - ການລົງທຶນ (EVIPA) ສອງຝ່າຍພັດທະນາຢ່າງແຮງ.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ EU ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Julien Guerrier ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - EU ຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຮ່ວມມືກັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດບັນດາປະເທດ EU ຕີລາຄາສູງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງທີ່ນັບມື້ນັບສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ, ກໍຄືບັນດາຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບປະກັນປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ, ບັນດາສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ເລືອງຕາມກວາງ ໄດ້ມີການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາເມລິກາ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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