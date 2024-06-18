ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຕ້ອນຮັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດບັນດາປະເທດສະມາຊິກ EU ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະສະພາເອີຣົບ (EP) ພວມພັດທະນາຢ່າງດີງາມ, ຕັ້ງໜ້າ. ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດ ຈະເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ພົບປະ, ສົມທົບກັບບັນດາກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຜ່ານນັ້ນ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນບັນດາຂົງເຂດ, ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື, ເຈລະຈາທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຊ່ອງການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ, ແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - EU, ສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - EU (EVFTA) ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຊຸກຍູ້ລັດຖະສະພາ 9 ປະເທດສະມາຊິກ EU ທີ່ຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນໂດຍໄວ ເພື່ອໃຫ້ການຄ້າ - ການລົງທຶນ (EVIPA) ສອງຝ່າຍພັດທະນາຢ່າງແຮງ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ EU ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Julien Guerrier ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - EU ຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຮ່ວມມືກັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອຸປະທູດບັນດາປະເທດ EU ຕີລາຄາສູງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງທີ່ນັບມື້ນັບສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ, ກໍຄືບັນດາຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບປະກັນປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ, ບັນດາສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ.