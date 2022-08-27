ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ລະດົມ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ພູນປັນຍາ ຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄຸ້ມຄອງ, ຜູ້ມີບົດຮຽນປະສົບການຕົວຈິງ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄຳເຫັນ, ປັງປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລື, ເຂົ້າຮ່ວມການປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຈ້ງພື້ນຖານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງຂອງ ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ຮັບປະກັນຫັນທັດສະນະ, ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ ເປັນລະບອບລະບຽບການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນມະຕິສະບັບເລກທີ 18 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນ 2013 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂົງເຂດທີ່ດິນ, ເຮັດເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ 2013. ຕາມການຄາດຄະເນແລ້ວ, ພາຍຫຼັງສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV (ເດືອນຕຸລາ 2022), ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສົມທົບກັບລັດຖະບານເພື່ອຈັດຕັ້ງການທາບທາມ ຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.
ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ,ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຳມະນາ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ).
ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ລະດົມ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ພູນປັນຍາ ຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຄຸ້ມຄອງ, ຜູ້ມີບົດຮຽນປະສົບການຕົວຈິງ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄຳເຫັນ, ປັງປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລື, ເຂົ້າຮ່ວມການປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຈ້ງພື້ນຖານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງຂອງ ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ຮັບປະກັນຫັນທັດສະນະ, ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ ເປັນລະບອບລະບຽບການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນມະຕິສະບັບເລກທີ 18 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູນ 2013 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂົງເຂດທີ່ດິນ, ເຮັດເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ 2013. ຕາມການຄາດຄະເນແລ້ວ, ພາຍຫຼັງສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV (ເດືອນຕຸລາ 2022), ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສົມທົບກັບລັດຖະບານເພື່ອຈັດຕັ້ງການທາບທາມ ຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)