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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ, ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ພົບປະກັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າອົງການຜູ້ຕາງໜ້າການທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ພົບປະກັບກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າອົງການຜູ້ຕາງໜ້າທາງການທູດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການທູດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ບັນລຸບັນດາໝາກຜົນ, ຜົນງານສຳຄັນ, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ, ສ້າງທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ.

ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າອົງການຜູ້ຕາງໜ້າທາງການທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ ມີສາຍພົວພັນອັນສະໜິດແໜ້ນກັບບັນດາປະເທດປະຈຳຖິ່ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກັບ ລັດຖະບານ; ລັດຖະສະພາກັບລັດຖະສະພາ; ຮ່ວມມືດ້ານການລົງທຶນສອງຝ່າຍ; ຍູ້ແຮງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ ກັບ ທ້ອງຖິ່ນ.

ກ່ຽວກັບການທູດລັດຖະສະພາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າອົງການຜູ້ຕາງໜ້າການທາງການທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຕ່າງປະເທດ ຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນການຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາອົງການຄືສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU), ສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາ ສະມາຄົມບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (AIPA), ເວທີປາໄສລັດຖະສະພາ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APPF).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສ້າງລະບອບການໃຫ້ສົມບູນແບບ.
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