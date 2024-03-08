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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ເອ​ກະ​ສານ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ຄົບ​ຊຸດ​ໃນ​ລ​ະ​ພາບ​ເອ​ກະ​ສານ​ກົດ​ໝາຍ

ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ສະໜິດຕິດພັນການສ້າງກົດໝາຍ ກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ລະບົບກົດໝາຍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ເຂັ້ມງວດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2 ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ສະໜິດຕິດພັນການສ້າງກົດໝາຍ ກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ລະບົບກົດໝາຍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ເຂັ້ມງວດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ສະເໜີ ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕິດແທດບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີ່ລະອຽດກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍຕໍ່ກົດໝາຍ, ມະຕິແຕ່ລະສະບັບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ. ປະກາດໃຊ້ບັນຊີລາຍຊື່ເອກະສານກຳນົດການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມະຕິ  ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາທີ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 5 ຢ່າງລະອຽດ ໂດຍໄວ ແລະ ຈັດແບ່ງອົງການຮຽບຮຽງຢ່າງລະອຽດ, ຕິດພັນກັບເວລາກຳນົດການປະຕິບັດສຳເລັດ, ສືບຕໍ່ປະກາດໃຊ້ບັນດາແຜນການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງ, ກະກຽມບັນດາເງື່ອນໄຂຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ມີນາ ຢູ່ Canberra, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງ Sharon Claydon, ຮອງປະທານສະພາຕ່ຳ, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ອົດສະຕາລີ - ຫວຽດນາມ.
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