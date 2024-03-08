ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: ປະກາດໃຊ້ເອກະສານນິຕິກຳຢ່າງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຄົບຊຸດໃນລະພາບເອກະສານກົດໝາຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2 ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ສະໜິດຕິດພັນການສ້າງກົດໝາຍ ກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ລະບົບກົດໝາຍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ເຂັ້ມງວດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ສະເໜີ ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕິດແທດບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີ່ລະອຽດກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍຕໍ່ກົດໝາຍ, ມະຕິແຕ່ລະສະບັບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ. ປະກາດໃຊ້ບັນຊີລາຍຊື່ເອກະສານກຳນົດການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມະຕິ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາທີ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 5 ຢ່າງລະອຽດ ໂດຍໄວ ແລະ ຈັດແບ່ງອົງການຮຽບຮຽງຢ່າງລະອຽດ, ຕິດພັນກັບເວລາກຳນົດການປະຕິບັດສຳເລັດ, ສືບຕໍ່ປະກາດໃຊ້ບັນດາແຜນການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງ, ກະກຽມບັນດາເງື່ອນໄຂຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່.