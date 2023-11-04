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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຂອງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື, ​ໜູນຊ່ວຍ​​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ວັນທີ 3 ພະຈິກ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ, ຫງວຽນຮຸຍຕັງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, Samdech Khuon Sudary, ພາຍຫຼັງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ຊຸດທີ VII ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ Samdech Khuon Sudary ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ, ຫງວຽນຮຸຍຕັງ

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ Samdech Khuon Sudary,  ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊິ່ງຂອງການພົວພັນຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ, ກໍຄືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດມາໃຫ້ປະເທດຊາດໃນເມື່ອກ່ອນ  ກໍຄື ໃນໄລຍະສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນວັນນີ້; ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງທັນການຂອງພັກ, ລັດ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍປົດປ່ອຍ ກຳປູເຈຍ ລົບລ້າງລະບອບດັບສູນເຊື້ອຊາດ ປອນປົດ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍການພົວພັນສາມັກຄີ, ຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ທີ່ໄດ້ ແລະ ພວມພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຮຸຍຕັງ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໂດຍເຫັນດີສືບຕໍ່ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນໃນທຸກຂັ້ນ, ທຸກຊ່ອງທາງ ເພື່ອແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ກົນໄກຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ; ເພີມທະວີການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດ ເພື່ອແນໃສ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ຜ່ານບັນດາການຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ກໍຄືຂັ້ນກະຊວງ, ຂະແໜງການ.
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