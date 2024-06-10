ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ຢ້ຽມຢາມພະນັກງານ, ທະຫານຢູ່ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນ ດ່ານຊາຍແດນ ຊອັກຢາງ (ແຂວງ ກາວບັງ)
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພະນັກງານ, ທະຫານຢູ່ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນດ່ານຊາຍແດນ ຊອັກຢາງ ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນນັ້ນ ໄດ້ເປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍລວມຂອງປະເທດຊາດ, ຂອງທ້ອງຖິ່ນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ; ປະກອບສ່ວນຮັກສາເຂດຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ. ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ, ສ້າງຖັນແຖວທະຫານທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່.
ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ກາວບັງ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະຊາຊົນຢູ່ບໍລິເວນ ປາກບໍ, ຕາແສງ ເຈື່ອງຮ່າ, ເມືອງ ຮ່າກວ໋າງ.