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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລີມ ຢ້ຽມ​ຢາມພະ​ນັກ​ງານ, ທະ​ຫານຢູ່​ປ້ອມ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ​ ​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ ຊ​ອັກ​ຢາງ (ແຂວງ ກາວ​ບັງ)

ໃນລາຍການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ກາວບັງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນດ່ານຊາຍແດນ ຊອັກຢາງ, ເມືອງ ຮ່າກວ໋າງ, ແຂວງ ກາວບັງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ:TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພະນັກງານ, ທະຫານຢູ່ປ້ອມປ້ອງກັນຊາຍແດນດ່ານຊາຍແດນ ຊອັກຢາງ ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນນັ້ນ ໄດ້ເປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍລວມຂອງປະເທດຊາດ, ຂອງທ້ອງຖິ່ນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ; ປະກອບສ່ວນຮັກສາເຂດຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ. ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ, ສ້າງຖັນແຖວທະຫານທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່.

ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ກາວບັງ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະຊາຊົນຢູ່ບໍລິເວນ ປາກບໍ, ຕາແສງ ເຈື່ອງຮ່າ, ເມືອງ ຮ່າກວ໋າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນທີ່ໃນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຄັ້ງທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV

ບັນດາຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນທີ່ໃນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຄັ້ງທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV

ທີ່ບັ້ນເຮັດວຽກນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2024.
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