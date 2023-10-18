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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ລາຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ​ “ໜຶ່ງ​ແລວ​, ໜຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ” ຄັ້ງ​ທີ 3 ຢູ່ ຈີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ຈີນ, ເລີ່ມຕົ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສາກົນ “ໜຶ່ງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຄັ້ງທີ 3, ເຊິ່ງໄດ້ດໍເນີນແຕ່ວັນທີ 17 – 20 ຕຸລາ.
ພະນັກງານສະຖານທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ປັກກິ່ງ ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢູ່ ສະໜາມບິນສາກົນ ປັກກິ່ງ

ຕາມວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມແລ້ວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເວທີປາໄສຂັ້ນສູງ ຮ່ວມມືສາກົນ “ໜຶ່ງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຄັ້ງທີ 3 ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີນຜິງ ເປັນປະທານ; ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້: ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ - ກຳລັງໜູນໃໝ່ຂອງການເຕີບໂຕ; ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບບັນດາຫົວໜ້າຄະນະ ແລະ ພັນລະຍາການນຳບັນດາປະເທດ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ແລະ ພັນລະຍາເປັນປະທານ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຈະມີການພົບປະສອງຝ່າຍສຳຄັນກັບການນຳບັນດາປະເທດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສຄັ້ງນີ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin; ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ…

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກໍຈະມີຫຼາຍການພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳຈີນ ອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂັ້ນ​ສູງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ໜຶ່ງ​ແລວ​ທາງ, ໜຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂັ້ນ​ສູງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ “ໜຶ່ງ​ແລວ​ທາງ, ໜຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ”

ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຈີນ ແລະ ກໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານພົວພັນຫຼາຍຝ່າຍຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່.
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