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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ຂຶ້ນ​ຄອງ​ລາ​ຊະ​ບັນ​ລັງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ ອັງ​ກິດ Charles III

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ພຶດສະພາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ເດີນທາງກັບເມືອປະເທດ, ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມພິທີຂຶ້ນຄອງລາຊະບັນລັງເຈົ້າຊີວິດ ອັງກິດ Charles III ຢູ່ລອນດອນ, ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ແລະ ລັດຖະບານ ສະຫະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ສົນທະນາກັບເຈົ້າຊີວິດ Charles III (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ສົນທະນາກັບເຈົ້າຊີວິດ Charles III ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Rishi Sunak.

ນະທີ່ນີ້, ເຈົ້າຊີວິດ Charles III ສະແດງຄວາມຕື້ນຕັນໃຈຕໍ່ນ້ຳໃຈ ກໍຄືຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ທ່ານເອງ ກໍຄື ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ແລະ ທ່ານເອງ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່, ສະໜັບສະໜູນຂະບວນວິວັດການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍຄື ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ; ປີ 2023 ແມ່ນປີສະເຫຼີມສອງຫຼອງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄົບຮອບ 50 ປີ, ຫວັງວ່າ ໃນ 50 ປີ ຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ພ້ອມກັນສ້າງສາຍພົວພັນໃຫ້ດີງາມກວ່າອີກ.

  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະ ແລະ ສົນທະນາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Rishi Sunak (ພາບ: nhandan.vn)  

ສ່ວນໃນການພົບປະກັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Rishi Sunak ຖືວ່າ ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນໃຫ້ສອງປະເທດ ອັງກິດ - ຫວຽດນາມ ຮ່ວມມືກັນນັ້ນ ແມ່ນຍັງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່; ອັງກິດ ຍາມໃດກໍຢາກຜູກພັນກັບ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.

ກໍໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະກັບການນຳບາງປະເທດ, ປະທານສະພາເອີຣົບ ທ່ານ Charles Michel ແລະ ທ່ານ Mathias Cormann ເລຂາທິການໃຫຍ່ OECD.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແມ່ນສອງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ສະໜິດສະໜົມກັນ ແລະ ມີການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ສະໜິດແໜ້ນມາແຕ່ດົນນານ. ການພົວພັນນີ້ໄດ້ປະຊາຊົນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ກາຍເປັນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າລວມຂອງສອງຊາດ.
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