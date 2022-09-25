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ຂ່າວສານ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວ​ຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ເດີ​ນ​ທາງ​ໄປ ຍີ່​ປຸ່ນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ຊາ​ປະ​ນາ​ກິດ​ສົບລະ​ດັບ​ຊາດ ທ່ານ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຍີ່​ປຸ່ນ Abe Shinzo

ການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງ ແລະ ການຮອງຮັບຈາກການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ນ້ຳໃຈ, ອາລົມຈິດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ Abe Shinzo ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
  ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Abe Shinzo (ພາບ: People)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກຈາກສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບ່າຍ, ເດີນທາງໄປ ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຊາປະນາກິດສົບລະດັບຊາດທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Abe Shinzo ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ, ນັບແຕ່ວັນທີ 25 – 28 ກັນຍາ 2022.

ການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງ ແລະ ການຮອງຮັບຈາກການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ນ້ຳໃຈ, ອາລົມຈິດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ Abe Shinzo ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເຄົາລົບ ແລະ ສັດຊື່ບໍລິສຸດ, ຮັກແພງເພື່ອນມິດສາກົນ, ຢັ້ງຢືນການຖືສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ ຫວຽດນາມ - ຍີປຸ່ນ ເປັນສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງກັບ ຍີ່ປຸ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ມອບ - ຮັບ ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ສິ​ລ​ະ​ປະ​ຟ້ອນ ແຊ່ວ ຊາວ​ເຜົ່າ​ຜູ້​ໄທ ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ຂອງມວນ​ມະ​ນຸດ​ຈາກອົງ​ການ UNESCO

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ມອບ - ຮັບ ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ສິ​ລ​ະ​ປະ​ຟ້ອນ ແຊ່ວ ຊາວ​ເຜົ່າ​ຜູ້​ໄທ ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ຂອງມວນ​ມະ​ນຸດ​ຈາກອົງ​ການ UNESCO

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ກັນຍາ, ຢູ່ເທດສະບານເມືອງ ເຫງຍໂລ້, ແຂວງ ອຽນບາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບ - ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນສິລະປະຟ້ອນ ແຊ່ວ ຊາວເຜົ່າຜູ້ໄທ ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຂອງມວນມະນຸດຈາກອົງການ UNESCO. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວ ຍັງມີທ່ານນາງ Pauline Tamesis ຜູ້ປະສານງານ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ; ທ່ານ Christian Manhart ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າ UNESCO ແລະ ບັນດາແຂກສາກົນ.
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