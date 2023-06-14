Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ໃຫ້​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕຢ່າງສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ

ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຊັນປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2024.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)  

ຄຳສັ່ງຊີ້ແຈ້ງວ່າບັນດາກະຊວງ, ອົງການສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງບົດລາຍງານແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2024, ໃນນັ້ນປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ບົດລາຍງານຕ້ອງເຮັດຈະແຈ້ງການປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານສິນເຊື່ອ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ຕອບສະໜອງດ້ານທຶນຮອນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ - ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງທັນການ, ສະພາບການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ, ດຶງດູດເງິນລົງທຶນສັງຄົມ, ເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ…

ຕາມຄຳສັ່ງແລ້ວ, ປີ 2024 ແມ່ນປີບຸກທະລຸເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດແຜນການ 5 ປີ 2021 – 2025. ຕ້ອງລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ, ແທດຈິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ຄຳສັ່ງກໍ່ຊີ້ແຈ້ງວ່າໜ້າທີ່ສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2024 ແລະ ແຜນການການເງິນ - ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄລຍະ 3 ປີ 2024 – 2026, ສູ້ຊົນໃນປີ 2024, ລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານພາຍໃນປະເທດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 5 – 7% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມາ​ຊິກສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່​າດ້ວຍ​ທະ​ເລ​ປີ 1982 ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື

ສະ​ມາ​ຊິກສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່​າດ້ວຍ​ທະ​ເລ​ປີ 1982 ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື

ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສໍານັກງານ ສປຊ (ນິວຢອກ), ອາເມລິກາ, ກອງປະຊຸມບັນດາປະເທດສະມາຊິກສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ຄັ້ງທີ 33 (SPLOS 33) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 169 ປະເທດສະມາຊິກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top