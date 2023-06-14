ຂ່າວສານ
ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ
ຄຳສັ່ງຊີ້ແຈ້ງວ່າບັນດາກະຊວງ, ອົງການສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງບົດລາຍງານແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2024, ໃນນັ້ນປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ບົດລາຍງານຕ້ອງເຮັດຈະແຈ້ງການປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານສິນເຊື່ອ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ຕອບສະໜອງດ້ານທຶນຮອນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ - ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງທັນການ, ສະພາບການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ, ດຶງດູດເງິນລົງທຶນສັງຄົມ, ເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ…
ຕາມຄຳສັ່ງແລ້ວ, ປີ 2024 ແມ່ນປີບຸກທະລຸເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດແຜນການ 5 ປີ 2021 – 2025. ຕ້ອງລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ, ແທດຈິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ຄຳສັ່ງກໍ່ຊີ້ແຈ້ງວ່າໜ້າທີ່ສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2024 ແລະ ແຜນການການເງິນ - ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄລຍະ 3 ປີ 2024 – 2026, ສູ້ຊົນໃນປີ 2024, ລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານພາຍໃນປະເທດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 5 – 7% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2024.