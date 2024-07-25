ຂ່າວສານ
ປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຫົວໜ້າ SOM ASEAN ບັນດາປະເທດ ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງເຖິງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ.
ກອງປະຊຸມ AMM -57 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນບັນດາກິດຈະກຳສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປີ ຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ບັນດາປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງວຽກງານການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ຮອບດ້ານຂອງ ລາວ - ປະເທດປະທານ ອາຊຽນ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນບົນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ແລະ ຮ່ວມມື, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດລວມຂອງບັນດາກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງຕ່າງໆ ຈະຮັບຮອງເອົາເອກະສານສຳຄັນຫຼາຍສະບັບ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ອາຊຽນ ແລະ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.