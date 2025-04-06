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ຂ່າວສານ

ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຂອງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ, ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ພາຍຫຼັງ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລ​ະ​ສັບ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ​ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Donald Trump

ການໂອ້ລົມສົນທະນາທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ, ກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 04 ເມສານັ້ນ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກວົງການນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ພິເສດແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດ, ສະຫະສະມາຄົມຂະແໜງສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ.
(ພາບປະກອບ: VGP)

ທ່ານນາງ ເລຮັ່ງ, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະສະມາຄົມປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ (VASEP), ແບ່ງປັນວ່າ:

        “ນີ້ແມ່ນສັນຍານອັນຕັ້ງໜ້າສຳລັບວິສາຫະກິດສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ. ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດສິນໃນນ້ຳ ກໍຄືປະຊາຄົມວິສາຫະກິດເວົ້າລວມ. ຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ພິເສດແມ່ນການຕັດສິນດຳເນີນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ. ນີ້ກໍແມ່ນບາດລ້ຽວ, ຫວັງວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ຈະມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍພາສີສຳລັບ ຫວຽດນາມ ຕາມທິດທີ່ສະດວກກວ່າ”.

        ທ່ານ ເຈິ່ນຈີຢຸງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດການບໍລິການ Logistics ຫວຽດນາມ (VLA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ດຳເນີນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານທິບໍດີ Donald Trump ໃນທັນທີ ແລະ ຕັ້ງບັນຫາ ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມເຈລະຈາເພື່ອຫຼຸດອັດຕາພາສີລົງເປັນ 0% ນັ້ນ, ແມ່ນການກະທຳທີ່ວ່ອງໄວຂອງ ຫວຽດນາມ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຈາກການນຳພັກ, ລັດຖະບານ, ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍອັນລຸລ່ວງໃນການເປີດປະຕູເພື່ອຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງສະເໝີພາບ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫງວຽນ​ກວັກ​ຢຸງ ເຂົ້າ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ທ່ານ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫງວຽນ​ກວັກ​ຢຸງ ເຂົ້າ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ທ່ານ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ຄຳ​ໄຕ ສີ​ພັນ​ດອນ

ວັນທີ 04 ເມສາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ໄດ້ເຂົ້າພວງມາລາໄວ້ອາໄລທ່ານອະດີດປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ, ຢູ່ສະຖານທູດ ລາວ.
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