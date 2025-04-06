ຂ່າວສານ
ປະຕິກິລິຍາຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງວິສາຫະກິດ, ນັກຊ່ຽວຊານ ພາຍຫຼັງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump
ທ່ານນາງ ເລຮັ່ງ, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະສະມາຄົມປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ (VASEP), ແບ່ງປັນວ່າ:
“ນີ້ແມ່ນສັນຍານອັນຕັ້ງໜ້າສຳລັບວິສາຫະກິດສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ. ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດສິນໃນນ້ຳ ກໍຄືປະຊາຄົມວິສາຫະກິດເວົ້າລວມ. ຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງຕໍ່ເລື່ອງ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ພິເສດແມ່ນການຕັດສິນດຳເນີນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ. ນີ້ກໍແມ່ນບາດລ້ຽວ, ຫວັງວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ຈະມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍພາສີສຳລັບ ຫວຽດນາມ ຕາມທິດທີ່ສະດວກກວ່າ”.
ທ່ານ ເຈິ່ນຈີຢຸງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດການບໍລິການ Logistics ຫວຽດນາມ (VLA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ດຳເນີນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານປະທານທິບໍດີ Donald Trump ໃນທັນທີ ແລະ ຕັ້ງບັນຫາ ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມເຈລະຈາເພື່ອຫຼຸດອັດຕາພາສີລົງເປັນ 0% ນັ້ນ, ແມ່ນການກະທຳທີ່ວ່ອງໄວຂອງ ຫວຽດນາມ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຈາກການນຳພັກ, ລັດຖະບານ, ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍອັນລຸລ່ວງໃນການເປີດປະຕູເພື່ອຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງສະເໝີພາບ.”