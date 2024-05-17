Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະ​ກາດ ອາ​ຊີບ ​ຫັດ​ຖະ​ກຳ ສາ​ນກະ​​ພາ ແລະ ຕ່ຳຫູກ​ພື້ນ​ເມືອງ ຂອງ ຊາວ​ເຜົ່າ ສະ​ຕຽງ ແມ່ນ ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ລະ​ດັບ​ຊາດ

ບິ່ງເຟືອກມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າດຳລົງຊີວິດຮ່ວມກັນ, ໃນນັ້ນ ມີຊາວເຜົ່າ ສະຕຽງ ເຊິ່ງແມ່ນຊາວເຜົ່າທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍອັນດັບທີ 2 ໃນປັດຈຸບັນຂອງແຂວງ, ດ້ວຍປະຊາກອນເກືອບ 97.000 ຄົນ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ 11 ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນຂອງ ແຂວງ.
ແຂກມາຢ້ຽມຊົມຮ້ານວາງສະແດງບັນດາຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ ຂອງຊາວເຜົ່າ ສະຕຽງ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ບູຢາເມິບ, ພະແນກ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດບັນຊີລາຍຊື່ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ ລະດັບຊາດ ສຳລັບອາຊີບຫັດກະກຳ ສານກະພາ ແລະ ຕ່ຳຫູກພື້ນເມືອງ  ຂອງຊາວເຜົ່າ ສະຕຽງ ຢູ່ແຂວງ ບິງເຟືອກ.

ບິ່ງເຟືອກມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າດຳລົງຊີວິດຮ່ວມກັນ, ໃນນັ້ນ ມີຊາວເຜົ່າ ສະຕຽງ ເຊິ່ງແມ່ນຊາວເຜົ່າທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍອັນດັບທີ 2 ໃນປັດຈຸບັນຂອງແຂວງ, ດ້ວຍປະຊາກອນເກືອບ 97.000 ຄົນ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ 11 ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນຂອງ ແຂວງ. ດ້ວຍຂອບຂະໜາດປະຊາກອນດັ່ງກ່າວ ແລະ ປະຫວັດສາດທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ທີ່ນີ້ມາແຕ່ດົນນານ, ປະຊາຄົມຊາວເຜົ່າສະຕຽງ ໄດ້ສ້າງສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົນ, ໃນນັ້ນ ມີອາຊີບຫັດຖະກຳສານກະພາ ແລະ ຕ່ຳຫູກພື້ນເມືອງ. ອາຊີບ ສານກະພາ ແລະ ຕ່ຳຫູກພື້ນເມືອງ ໄດ້ນຳເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູ, ຢັ້ງຢືນບັນດາຄຸນຄ່າດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດ ຂອງອາຊີບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຢັ້ງຢືນຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງບັນດານາຍຊ່າງ  ແລະ ປະຊາຄົມ ຊາວ ສະຕຽງ ໃນການຮັກສາ, ອະນຸລັກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າຕໍ່ອາຊີບ ຫັດຖະກຳສານກະພາ ແລະ ຕ່ຳຫູກພື້ນເມືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສິງ​ກະ​ໂປ ​ຄົນ​ໃໝ່ Lawrence Wong ເຂົ້າ​ພິ​ທີສາ​ບານ​ຕົວ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສິງ​ກະ​ໂປ ​ຄົນ​ໃໝ່ Lawrence Wong ເຂົ້າ​ພິ​ທີສາ​ບານ​ຕົວ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ

ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Lawrence Wong ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 4 ຂອງ ສິງກະໂປ, ໄດ້ເຂົ້າພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ທຳນຽບ Istana.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top