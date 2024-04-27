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ຂ່າວສານ

ປະເທດເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ COP 29 ວາງເປົ້າໝາຍບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ບັນຫາດ້ານການເງິນກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ

ລັດຖະບານບັນດາປະເທດຕ້ອງສ້າງຄວາມເຫັນດີກ່ຽວກັບວິທີຊອກຫາຈຳນວນເງິນເປັນຫຼາຍຕື້ USD ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດທຸກຍາກຮັບມືກັບສະພາບອຸນຫະພູມພວມເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ.
ທີ່ COP 28 (ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN)

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງນິເວດ ອາແຊັກໄບຊານ Mukhtar Babayev, ເຊິ່ງເປັນປະເທດຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 29 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP29) ໃນເດືອນ ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ, ຖະແຫຼງວ່າ ລັດຖະບານບັນດາປະເທດຕ້ອງສ້າງຄວາມເຫັນດີກ່ຽວກັບວິທີຊອກຫາຈຳນວນເງິນເປັນຫຼາຍຕື້ USD ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະເທດທຸກຍາກຮັບມືກັບສະພາບອຸນຫະພູມພວມເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ. ຄຳຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງນິເວດ ອາແຊັກໄບຊານ Mukhtar Babayev ຍົກອອກມາທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາດິນຟ້າອາກາດ Petersberg ຢູ່ ແບກແລງ, ປະເທດ ເຢຍລະມັນ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີ ແລະ ນັກການທູດ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Mukhtar Babayev ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການເງິນດິນຟ້າອາກາດຈະແມ່ນຈຸດສຸມໃນໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ ແລະ ລັດຖະບານບັນດາປະເທດຕ້ອງຜ່ານຜ່າສະພາບບໍ່ມີທາງອອກໃນປີ 2024. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານ Mukhtar Babayev ບໍ່ຍົກອອກເວລາລະອຽດ, ບັນດາເປົ້າໝາຍດ້ານການເງິນ ຫຼື ມາດຕະການລະອຽດອື່ນເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບບໍ່ມີທາງອອກທີ່ຄົງຕົວມາແຕ່ດົນນານກ່ອນກອງປະຊຸມ COP 29 ຈະຈັດຂຶ້ນ. ທ່ານ Mukhtar Babayev ຍອມຮັບວ່າ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດໃນບັນດາການເຈລະຈາກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນດາຝ່າຍລ້ວນແຕ່ມີທັດສະນະຢ່າງແຮງ ແລະ ມີບ່ອນອີງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າໂນ້ຍ: ພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊີ

ຮ່າໂນ້ຍ: ພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ປະເພນີຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊີ

ມີຜູ້ແທນກ່ວາ 250 ຄົນມາຈາກບັນດາສະຖານທູດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ບັນດາອົງການສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ.
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