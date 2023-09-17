ຂ່າວສານ ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ຢ້ຽມຢາມອາເມລິກາໃນສັບປະດາຈະມາເຖິງ 17/09/2023 ວັນທີ 15 ກັນຍາ, ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບຂ່າວຄາວການຢ້ຽມຢາມອາເມລິກາ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ທ່ານ Volodymyr Zelensky ໃນສັບປະດາຈະມາເຖິງ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky. ພາບ:Getty Imagesຜູ້ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ທ່ານ Jake Sullivan ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານ Volodymyr Zelensky ຈະມີການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ຢູ່ ທຳນຽບຂາວໃນວັນທີ 21ກັນຍາ ພາຍຫລັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ. ຕາມທ່ານ Sullivan ແລ້ວ, ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ອາດຈະພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງທັງສອງພັກ ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສາທາລະນະຢູ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ນັບແຕ່ເດືອນທັນວາປີກາຍ. ການຢ້ຽມຢາມດຳເນີນໃນສະພາບການ ອຳນາດການປົກຄອງ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຮຽກຮ້ອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ເພີ່ມງົບປະທານເພື່ອຫນູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)