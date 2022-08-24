ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້: ສະເໜີປຸກລະດົມບັ້ນຂົນຂວາຍ ຫຼື ຂະບວນການແຂ່ງຂັນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດປະຢັດມັດທະຍັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີແນະຕໍ່ລັດຖະບານປ່ຽນແປງໃໝ່ການປະກາດໂຄງການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີກ່ຽວກັບການປະຕິບັດປະຢັດມັດທະຍັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດຈຸດສຸມ, ຂົງເຂດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຮັດວຽກຂອງຄະນະຕິດຕາມກວດກາສະພາແຫ່ງຊາດກັບກະຊວງການເງິນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີແນະຕໍ່ລັດຖະບານປ່ຽນແປງໃໝ່ການປະກາດໂຄງການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີກ່ຽວກັບການປະຕິບັດປະຢັດມັດທະຍັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດຈຸດສຸມ, ຂົງເຂດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການປະຕິບັດປະຢັດມັດທະຍັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ສຳຄັນແມ່ນການສຳຫຼວດກວດກາ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສ້າງນະໂຍບາຍພັດທະນາເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ. ຖ້າແກ້ໄຂໄດ້ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນີ້ ຈະສ້າງກຳລັງພັກດັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ພິເສດໃນບັນດາຂົງເຂດຄືການບໍລິການສາທາລະນະ, ການບໍລິການພາລະກິດສາທາລະນະ, ການບໍລິການຜະລິດຕະພັນສາທາລະນະປະໂຫຍດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກະຊວງການເງິນຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານສຳຫຼວດກວດຄືນດ້ານລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ; ພິຈາລະນາຄືນການປະກາດພັນທະບັດລັດຖະບານ; ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພາສີອາກອນ, ລັດຖະບານສຳຫຼວດກວດຄືນການຍົກເວັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນພາສີໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ FDI.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)