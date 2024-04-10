Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບປະທານສະພາປຶກສາການເມືອງທົ່ວປະເທດ ຈີນ

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຮັກສາການແລກປ່ຽນ, ພົບປະຂັ້ນສູງເປັນປະຈຳ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືການຄ້າເຕີບໂຕຕາມທິດສົມດຸນ, ຍືນຍົງ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຂົງເຂດທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ, ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຈີນ ລົງທຶນບັນດາໂຄງການຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ຄຸນນະພາບສູງ...
ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ:TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ເມສາ, ທີ່ຫໍສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນ, ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ປະເທດ ຈີນ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສປ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ຫວາງຄູໜິງ, ປະທານສະພາປືກສາການເມືອງທົ່ວປະເທດ ຈີນ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຮັກສາການແລກປ່ຽນ, ພົບປະຂັ້ນສູງເປັນປະຈຳ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືການຄ້າເຕີບໂຕຕາມທິດສົມດຸນ, ຍືນຍົງ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຂົງເຂດທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ, ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຈີນ ລົງທຶນບັນດາໂຄງການຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ຄຸນນະພາບສູງ, ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ລະດັບການພັດກທະນາຂອງຈີນ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດພັດທະນາສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ; ການສະໜັບສະໜູນບັນດາກົນໄກພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ; ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ, ພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ… ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

ທ່ານ ຫວາງຄູໜິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງຝ່າຍເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ສ້າງດ່ານຊາຍແດນອັດສະລິຍະ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານໃໝ່, ຊັບພະຍາກອນບໍ່ແຮ່ຫຼັກແຫຼ່ງ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ ວິຊາຊີບ, ຍົກສູງລະດັບ ແລະ ຄຸນນະພາບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ; ກຽມພ້ອມກັບແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນປະສົບການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ 2024

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ 2024

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຮູ່ງເຕີມ ປາດຖະໜາວ່າ ສອງອົງການຕາງໜ້າສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ, ຮັກສາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນ, ພົວພັນໃນປີ 2024
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top