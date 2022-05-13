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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ສາດສະດາຈານ. ປອ.ວຽງທອງ ສີພັນດອນ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສະພາບການຮ່ວມມືຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນປີ 2008 ແລະ ຂຶ້ນແຜນເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືໃນປີ 2022.

   ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ສາດສະດາຈານ. ປອ.ວຽງທອງ ສີພັນດອນ,   ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ (ພາບ: VOV)   

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະແບ່ງປັນປະສົບການກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ ໃນໄລຍະສ້າງຮ່າງມະຕິ ແລະ ແບບວິທີຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການຕ່າງໆຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນປະສົບການກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍປາດຖະໜາວ່າ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດສອງປະເທດ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ່ງ. ໃນຖານະຕຳແຫນ່ງຂອງຕົນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍ ເພື່ອໃຫ້ສອງອົງການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຈະຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຈະຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ່ວ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ຫາວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2022.
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