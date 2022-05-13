ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສະພາບການຮ່ວມມືຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນປີ 2008 ແລະ ຂຶ້ນແຜນເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືໃນປີ 2022.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍສານປະຊາຊົນສູງສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະແບ່ງປັນປະສົບການກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ ໃນໄລຍະສ້າງຮ່າງມະຕິ ແລະ ແບບວິທີຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການຕ່າງໆຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນປະສົບການກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍປາດຖະໜາວ່າ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດສອງປະເທດ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ່ງ. ໃນຖານະຕຳແຫນ່ງຂອງຕົນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍ ເພື່ອໃຫ້ສອງອົງການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.