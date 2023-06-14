Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກົດດີວົວ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ກົດດີວົວ Adama Bictogo ໄປວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສາວາລີບັນດາ, ນັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ...
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Adama Bictogo ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ກົດດີວົວ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Adama Bictogo ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ກົດດີວົວ ໄດ້ມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 13 – 16 ມິຖຸນາ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ.

        ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ກົດດີວົວ Adama Bictogo ໄປວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສາວາລີບັນດາ, ນັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ; ຢ້ຽມຢາມເຮືອນຮ້ານ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ; ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ; ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບທາງການ ແລະ ການເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ; ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ; ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງທາງການ. ຄາດວ່າ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ ກົດດີວົວ Adama Bictogo  ຈະມີການເຮັດວຽກກັບບາງກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວບາງຢ່າງຄື: ຢ້ຽມຢາມຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ, ອ່າວຮ້າລອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມາ​ຊິກສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່​າດ້ວຍ​ທະ​ເລ​ປີ 1982 ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື

ສະ​ມາ​ຊິກສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່​າດ້ວຍ​ທະ​ເລ​ປີ 1982 ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື

ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສໍານັກງານ ສປຊ (ນິວຢອກ), ອາເມລິກາ, ກອງປະຊຸມບັນດາປະເທດສະມາຊິກສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ຄັ້ງທີ 33 (SPLOS 33) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 169 ປະເທດສະມາຊິກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top