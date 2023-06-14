ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກົດດີວົວ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Adama Bictogo ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ກົດດີວົວ ໄດ້ມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 13 – 16 ມິຖຸນາ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ກົດດີວົວ Adama Bictogo ໄປວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສາວາລີບັນດາ, ນັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ; ຢ້ຽມຢາມເຮືອນຮ້ານ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ; ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ; ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບທາງການ ແລະ ການເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ; ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ; ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງທາງການ. ຄາດວ່າ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ ກົດດີວົວ Adama Bictogo ຈະມີການເຮັດວຽກກັບບາງກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວບາງຢ່າງຄື: ຢ້ຽມຢາມຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ, ອ່າວຮ້າລອງ.