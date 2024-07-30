ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຕ້ອນຮັບ ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການ ເອີຣົບ Josep Borrell Fontelles
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດໂຕເລີມ ຢືນຢັນວ່າ EU ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ,ສະເໜີສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພິເສດແມ່ນຂັ້ນສູງ; ຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (PCA), ສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVFTA) ກໍຄືບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ກົນໄກຮ່ວມມືອື່ນໆ. ທ່ານປະທານປະເທດກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ EU ຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາປົກປ້ອງການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - EU (EVIPA), ຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ສຳລັບການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງຫວຽດນາມໂດຍໄວ; ສືບຕໍ່ຮັກສາແຫຼ່ງທຶນໜູນຊ່ວຍພັດທະນາ (ODA) ໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ (JETP); ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ, ຄວາມປອດໄພທາງທະເລ, ການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພທຳມະຊາດ, ວິກິດການ, ການປ້ອງກັນອາດຊະຍາກຳ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງ EU ແລະ ພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ອາຊຽນ - EU.