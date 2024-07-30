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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຕ້ອນຮັບ ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການ ເອີຣົບ Josep Borrell Fontelles

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Josep Borrell Fontelles ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC), ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງຂອງສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) ຮັບຜິດຊອບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 29 – 31 ກໍລະກົດ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸຍແທງເຊີນ
ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການ ເອີຣົບ Josep Borrell Fontelles

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດໂຕເລີມ ຢືນຢັນວ່າ EU ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ,ສະເໜີສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພິເສດແມ່ນຂັ້ນສູງ; ຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (PCA), ສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVFTA) ກໍຄືບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ກົນໄກຮ່ວມມືອື່ນໆ. ທ່ານປະທານປະເທດກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ EU ຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາປົກປ້ອງການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - EU (EVIPA), ຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ສຳລັບການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງຫວຽດນາມໂດຍໄວ; ສືບຕໍ່ຮັກສາແຫຼ່ງທຶນໜູນຊ່ວຍພັດທະນາ (ODA) ໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ (JETP); ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ, ຄວາມປອດໄພທາງທະເລ, ການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພທຳມະຊາດ, ວິກິດການ, ການປ້ອງກັນອາດຊະຍາກຳ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງ EU ແລະ ພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ອາຊຽນ - EU.

ສ່ວນທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງ EU ຢືນຢັນວ່າ EU ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າໃນພາກພື້ນ, EU ພວມຜັນຂະຫຍາຍບາງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມການຮ່ວມມືຢ່າງແຮງ, ໃນນັ້ນມີບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນຂອບເຂດຂໍ້ລິເລີມປະຕູທົ່ວໂລກຂອງ EU ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຍົກລະດັບການພົວພັນຫວຽດນາມ - EU ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນຫວຽດນາມ - ອີຢູ ຈະນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງແຮງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ເປັນກຽດໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊອິດສະຫຼະ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ເປັນກຽດໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊອິດສະຫຼະ

ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຕີລາຄາສູງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນບາຮຸ່ງ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
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