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ຂ່າວສານ

ປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບການເມືອງພາຍໃນ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະອວຍພອນ ກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບການເມືອງພາຍໃນ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງກຳລັງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ.
ປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ຢ້ຽມຢາມ ກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບການເມືອງພາຍໃນ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດວໍ້ວັນເຖືອງ ສະເໜີ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ແລະ ກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບການເມືອງພາຍໃນ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດໃນການປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ, ປົກປັກຮັກສາການນຳພາ, ກຳອຳນາດ ຂອງພັກ; ປ້ອງກັນລະບອບ, ປ້ອງກັນປະຊາຊົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍເປັນເຈົ້າການສະກັດກັ້ນ, ຄົ້ນພົບ ເປັນເສນາທິການຢ່າງທັນການ, ດຳເນີນການຕໍ່ສູ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຕໍ່ກົນອຸບາຍ ການເຄື່ອນໄຫວຜັນແປສັນຕິພາບ,ບໍ່ປະໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນທ່າຮັບ, ກະທັນຫັນ ໃນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມສະຫງົບການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ວໍ້ວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

 “ສືບຕໍ່ຮັກສາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງ ໃນການປະຕິບັດມະຕິຂອງກົມການເມືອງ (ສະໄໝທີ XII) ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານແນວຄິດ ຂອງພັກ, ຕໍ່ສູ້ຕ້ານທັດສະນະທີ່ຜິດພາດ, ເປັນປໍລະປັກໃນສະພາບການໃໝ່. ປະຕິບັດບົດສະຫຼຸບ ຂອງຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ(ສະໄໝທີXII) ກ່ຽວກັບການ ຕ້ານຂ່າວປອມ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ດີ ແລະ ເສື່ອມຊາມທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ສື່ສັງຄົມ. ເປັນເຈົ້າການກຳນົດທິດສັງຄົມ, ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຍົກສູງພາບພົດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງຫວຽດນາມ ໃນເວທີສາກົນ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສຫຼາຍ​ຝ່າຍ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສຫຼາຍ​ຝ່າຍ

ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.
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