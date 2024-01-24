Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປະທານນາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ ເດີນທາງມາເຖິງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ຫວຽດນາມ

ຕາມວາລະການຢ້ຽມຢາມ, ປະທານນາທິບໍດີສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier ຈະພົບປະບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາວິທີການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.
ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ປະທານນາທິບໍດີສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier ແລະ ພັນລະຍາ ຢູ່ສະໜາມບິນ (ພາບ:TTXVN)

ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 23 ມັງກອນ, ປະທານນາທິບໍດີສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ຫວຽດນາມ ເປັນເວລາສອງວັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-24/1, ຕາມຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ. ທ່ານປະທານນາທິບໍດີ ເຍຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier ໄດ້ເຄີຍມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ສອງຄັ້ງ (ເດືອນມີນາ 2008 ໃນຖານະເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເດືອນຕຸລາ 2016 ໃນຖານະເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ). ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 2 ໃນປະຫວັດສາດແຫ່ງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຂອງປະທານນາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາໂຮມປະເທດ ເຍຍລະມັນ ເຂົ້າດປັນເອກະພາບ. ກ່ອນໜ້ານີ້ 17 ປີ, ປະທານນາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Horst Kohler ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2007.

ຕາມວາລະການຢ້ຽມຢາມ, ປະທານນາທິບໍດີສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier ຈະພົບປະບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາວິທີການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ສົນທະນາບັນດາບັນຫາທີ່ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນເວທີສາກົນ. ໜຶ່ງໃນເນື້ອໃນຈຸດສຸມຂອງການມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ. ຕິດຕາມທ່ານປະທານນາທິບໍດີ ເຍຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier ໃນຄັ້ງນີ້ມີກຸ່ມວິສາຫະກິດໃຫ່ຍຂອງ ເຍຍລະມັນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຫຼາຍຂະແໜງການແຕກຕ່າງກັນ. ຄາດວ່າ, ຈະຈັດກອງປະຊຸມໂອ້ລົມສົນທະນາ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມວິສາຫະກິດຕິດຕາມມານຳທ່ານປະທານນາທິບໍດີ ເຍຍລະມັນ ກັບ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ ເຢຍລະມັນ ທີ່ພວມລົງທຶນ, ເຮັດທຸລະກິດ ຢູ່ຫວຽດນາມ. ປະທານນາທິບໍດີ ເຍຍລະມັນ ແລະ ຄະນະຈະລົງຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດບາງໂຄງການຂອງ ເຢຍລະມັນ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ; ເຂົ້າຮ່ວມບາງກິດຈະກຳທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ການທູດປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູູ້ການພັດທະນາຂອງວິສາຫະກິດໂດຍແມ່ຍິງແມ່ນເຈົ້າຂອງຢູ່ ຫວຽດນາມ

ຊຸກຍູູ້ການພັດທະນາຂອງວິສາຫະກິດໂດຍແມ່ຍິງແມ່ນເຈົ້າຂອງຢູ່ ຫວຽດນາມ

ປື້ມປົກຂາວໄດ້ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຊ່ວຍປົດປ່ອຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໂດຍແມ່ຍິງເປັນເຈົ້າ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືຊ່ວຍກຳນົດທິດນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການພັດທະນານັກທຸລະກິດຍິງໃນອະນາຄົດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top