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ຂ່າວສານ

ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ

ປະຊາຊົນນັບຮ້ອຍຄົນໄດ້ຢືນລຽນແຖວຢູ່ສອງຟາກທາງໃນຖະໜົນສາຍຕົ້ນຕໍຢູ່ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ ແລະ ຊົມກ້ອນກຳລັງເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ.
ທ່ານ Patrick Coulombel, ນັກສະຖາປານິກຊາວ ຝລັ່ງ ແລະ ລູກສາວ (ພາບ:Quang Dũng/VOV5)

ແຕ່ເຊົ້າວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ປະຊາຊົນນັບຮ້ອຍຄົນໄດ້ຢືນລຽນແຖວຢູ່ສອງຟາກທາງໃນຖະໜົນສາຍຕົ້ນຕໍຢູ່ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ ແລະ ຊົມກ້ອນກຳລັງເດີນຂະບວນ, ສວນສະໜາມດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ. ປ້າ ມາຍທິຍ່ານ, ມາຈາກແຂວງ ແທັງຮ໋ວາ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈ, ເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເອກອ້າງທະນົງໃຈຫຼາຍ. ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕື່ນແຕ່ 4 ໂມງເຊົ້າເພື່ອໄປເບິ່ງພິທີສວນສະໜາມ. ເຖິງວ່າຊາວກະສິກອນຄາວຽກຫຼາຍ ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຢຸດວຽກໄວ້ກ່ອນເພື່ອໄປເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ”.

ສ່ວນທ່ານ Patrick Coulombel, ນັກສະຖາປານິກຊາວ ຝລັ່ງ, ແບ່ງປັນວ່າ: ພໍ່ຂອງທ່ານເປັນອະດີດນັກຮົບທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມສົງຄາມຢູ່ ດ້ຽນບຽນຝູ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ທ່ານໄດ້ມາດ້ຽນບຽນຝູ:

“ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງແມ່ນຈັດດ້ວຍຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ແຕ່ລະເທື່ອທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາດ້ຽນບຽນຝູ, ຂ້າພະເຈົ້າລ້ວນແຕ່ເຫັນໄດ້ສິ່ງໃໝ່ໆຢູ່ທີ່ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງແງ່ມູມຄວາມຊົງຈຳ, ບັນຫານີ້ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາ ຫວຽດນາມ ພວມບືນຕົວຂຶ້ນປະຊາຊົນ ມີຊີວິດອິ່ມໜຳສຳລານສົມບູນພູນສຸກ, ສິ່ງນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນຫຼາຍ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຍຸ​ກ​ສະ​ໄໝ

ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຍຸ​ກ​ສະ​ໄໝ

ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 1954 – 07 ພຶດສະພາ 2024) ຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ, ເຊິ່ງເປັນໄຊຊະນະໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍໃນປະຫວັດສາດໂລກ. ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢັ້ງຢືນກຳລັງແຮງແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຈຸດເດັ່ນໃນປະຫວັດສາດປົດປ່ອຍຊາດໃນໂລກ, ແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊາດທີ່ຮັກຫອມສັນຕິພາບ. ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຊຸກຍູ້ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດທົ່ວໂລກບັນລຸໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງສົມບູນ.
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