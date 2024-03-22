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ຂ່າວສານ

ປະກາດ 10 ແບບຢ່າງເປັນຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ປີ 2023

10 ແບບຢ່າງໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ ປີ 2023 ແລະ 9 ແບບຢ່າງຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີແງ່ຫວັງ ປີ 2023 ໃນບັນດາຂົງເຂດ.
10 ແບບຢ່າງໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ ປີ 2023 (ພາບ:BTC)

ວັນທີ 20 ມີນາ, ຄະນະເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ມີໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ ແບບຢ່າງຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ, ແບບຢ່າງໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີແງ່ຫວັງປີ 2023. 10 ແບບຢ່າງໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ ປີ 2023 ແລະ 9 ແບບຢ່າງຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີແງ່ຫວັງ ປີ 2023 ໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ຂົງເຂດການຮ່ຳຮຽນ, ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ - ປະດິດຄິດສ້າງ, ອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ - ເລີ່ມທຸລະກິດ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ກິລາ - ກາຍຍະກຳ, ການເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສິລະປະ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ, ກ່ອນນັ້ນ, ສະພາມອບລາງວັນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 2 ຄັ້ງ, ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ປ່ອນບັດຄັດເລືອກບັນດາແບບຢ່າງຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ຫວຽດນາມ , ແບບຢ່າງຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີແງ່ຫວັງປີ 2023. ພິທີຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ແຂວງຮ່ານາມ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ລາວ)

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ແຂວງຮ່ານາມ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ລາວ)

ປີ 1979, ແຂວງຮ່ານາມ, ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝກ່ອນ (ປັດຈຸບັນໄດ້ແຍກອອກເປັນບັນດາແຂວງ ນາມດິງ, ນິງບິ່ງ, ຮ່ານາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປັນແຂວງແຮກສ່ຽວ, ຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ພ້ອມກັນພັດທະນາ.
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